Норвегия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 июля и начнется в 00:00 по киевскому времени
12 июля на чемпионате мира 2026 года состоится суперматч на стадии 1/4 финала – между собой сыграют сборные Норвегии и Англии.
Команды проведут очный поединок на арене Хард Рок Стэдиум в Хьюстоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Норвегии тренирует специалист Столе Сольбаккен. Наставником «Трех львов» является немец Томас Тухель.
Норвегия на групповом этапе одержала две победы над Ираком (4:1) и Сенегалом (3:2), а также уступила Франции (1:4). В плей-офф норвежцы сначала обыграли Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала сенсационно выбили Бразилию (2:1).
Англия выиграла группу, сыграв вничью с Ганой (0:0) и одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0). В 1/16 финала англичане победили ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала в напряжённом матче обыграли Мексику (3:2).
Норвегия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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