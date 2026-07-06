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Норвегия
12.07.2026 00:00 - : -
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:40 | Обновлено 06 июля 2026, 21:16
93
0

Норвегия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 июля и начнется в 00:00 по киевскому времени

06 июля 2026, 20:40 | Обновлено 06 июля 2026, 21:16
93
0
Норвегия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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12 июля на чемпионате мира 2026 года состоится суперматч на стадии 1/4 финала – между собой сыграют сборные Норвегии и Англии.

Команды проведут очный поединок на арене Хард Рок Стэдиум в Хьюстоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Норвегии тренирует специалист Столе Сольбаккен. Наставником «Трех львов» является немец Томас Тухель.

Норвегия на групповом этапе одержала две победы над Ираком (4:1) и Сенегалом (3:2), а также уступила Франции (1:4). В плей-офф норвежцы сначала обыграли Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала сенсационно выбили Бразилию (2:1).

Англия выиграла группу, сыграв вничью с Ганой (0:0) и одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0). В 1/16 финала англичане победили ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала в напряжённом матче обыграли Мексику (3:2).

Норвегия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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