ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»
Роман Григорчук дал оценку летней подготовке
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук подвел итоги первых двух недель летних сборов 2026 года.
«В общем, могу сказать, что нам удалось хорошо поработать и выполнить достаточно серьезный объем работы.
Из минусов отмечу, что новые футболисты, которые присоединились к нам, присоединились чуть позже и потеряли 3-5 дней этого цикла. Но это поправимо.
Также понимаем, что нам срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции. Это непременно. Важно сделать это как можно скорее, чтобы этой значительно обновленной командой у нас было больше времени для тренировок к старту чемпионата.
Для нас сейчас самое важное – чтобы новые футболисты быстрее интегрировались в нашу систему игры», – заявил Григорчук.
В прошлом сезоне «Черноморец» финишировал вторым в Первой лиге и вернулся в УПЛ.
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