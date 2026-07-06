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  4. ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 19:55 |
187
0

ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»

Роман Григорчук дал оценку летней подготовке

06 июля 2026, 19:55 |
187
0
ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук
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Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук подвел итоги первых двух недель летних сборов 2026 года.

«В общем, могу сказать, что нам удалось хорошо поработать и выполнить достаточно серьезный объем работы.

Из минусов отмечу, что новые футболисты, которые присоединились к нам, присоединились чуть позже и потеряли 3-5 дней этого цикла. Но это поправимо.

Также понимаем, что нам срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции. Это непременно. Важно сделать это как можно скорее, чтобы этой значительно обновленной командой у нас было больше времени для тренировок к старту чемпионата.

Для нас сейчас самое важное – чтобы новые футболисты быстрее интегрировались в нашу систему игры», – заявил Григорчук.

В прошлом сезоне «Черноморец» финишировал вторым в Первой лиге и вернулся в УПЛ.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Черноморец
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