ГРИГОРЧУК: «Черноморцу срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук подвел итоги первых двух недель летних сборов 2026 года.

«В общем, могу сказать, что нам удалось хорошо поработать и выполнить достаточно серьезный объем работы.

Из минусов отмечу, что новые футболисты, которые присоединились к нам, присоединились чуть позже и потеряли 3-5 дней этого цикла. Но это поправимо.

Также понимаем, что нам срочно нужно доукомплектовать некоторые позиции. Это непременно. Важно сделать это как можно скорее, чтобы этой значительно обновленной командой у нас было больше времени для тренировок к старту чемпионата.

Для нас сейчас самое важное – чтобы новые футболисты быстрее интегрировались в нашу систему игры», – заявил Григорчук.

В прошлом сезоне «Черноморец» финишировал вторым в Первой лиге и вернулся в УПЛ.