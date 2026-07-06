«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона

Звездная украинская теннисистка Марта Костюк снялась с парного разряда Уимблдонского турнира 2026 года и объяснила, почему приняла такое решение.

«У меня с самого утра были проблемы с животом, и в целом это всегда сложно на турнирах. Я очень мало ем. Ем максимум, что могу, сразу скажу. Это, конечно, в такую жару не помогает.

Я была готова выйти на корт, но вся команда меня остановила – всё-таки одиночный разряд в приоритете. И даже если бы не было такой жары, возможно, я бы вышла на корт, но это очень тяжело», – сказала Марта Костюк.