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  4. Акцент на одиночку. Костюк снялась с парного разряда Уимблдона-2026
Уимблдон
06 июля 2026, 17:16 | Обновлено 06 июля 2026, 17:21
1692
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Акцент на одиночку. Костюк снялась с парного разряда Уимблдона-2026

Марта и Елена-Габриэла Русе 6 июля должны были сыграть с Перес и Схюрс

06 июля 2026, 17:16 | Обновлено 06 июля 2026, 17:21
1692
4 Comments
Акцент на одиночку. Костюк снялась с парного разряда Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) снялась с парного разряда Уимблдонского турнира 2026.

6 июля украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) должны были сыграть против Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) в 1/8 финала.

Перес и Схюрс без борьбы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с тандемом Сюко Аояма / Лян Эньшуо.

В понедельник Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда Уимблдона, в четвертом раунде переиграв Эшлин Крюгер.

Костюк и Русе на Уимблдоне успели выиграть два матча, одолев дуэты Николь Мелихар / Эрин Рутлифф и Алдила Сутджиади / Джанис Тджен.

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Марта Костюк Уимблдон-2026 Елена-Габриэла Русе Эллен Перес Деми Схюрс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Марта орієнтується на своє здоров'я.Прийняла таке рішення-гнатися зо одним зайцем,а не за двома.Бажаю успіху на полюванні!
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+7
Як і більшість тут, вважаю правильне рішення. Спека, додаткова імовірність травми... треба поберегти сили і зосередитись на головному)
Вибачай, Габі...
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+7
Раціонально та виважено. Ще можна було б сперечатись про доцільність цього кроку, якби не пекуче лондонське сонце - але зі спекою, що встановилась, там вже мова не про шанси в одиночці, а про здоров'я.
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+6
Вже відома суперниця - де новина?
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0
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