Акцент на одиночку. Костюк снялась с парного разряда Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) снялась с парного разряда Уимблдонского турнира 2026.

6 июля украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) должны были сыграть против Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) в 1/8 финала.

Перес и Схюрс без борьбы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с тандемом Сюко Аояма / Лян Эньшуо.

В понедельник Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда Уимблдона, в четвертом раунде переиграв Эшлин Крюгер.

Костюк и Русе на Уимблдоне успели выиграть два матча, одолев дуэты Николь Мелихар / Эрин Рутлифф и Алдила Сутджиади / Джанис Тджен.