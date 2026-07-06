Акцент на одиночку. Костюк снялась с парного разряда Уимблдона-2026
Марта и Елена-Габриэла Русе 6 июля должны были сыграть с Перес и Схюрс
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) снялась с парного разряда Уимблдонского турнира 2026.
6 июля украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) должны были сыграть против Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) в 1/8 финала.
Перес и Схюрс без борьбы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с тандемом Сюко Аояма / Лян Эньшуо.
В понедельник Костюк вышла в четвертьфинал одиночного разряда Уимблдона, в четвертом раунде переиграв Эшлин Крюгер.
Костюк и Русе на Уимблдоне успели выиграть два матча, одолев дуэты Николь Мелихар / Эрин Рутлифф и Алдила Сутджиади / Джанис Тджен.
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