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  4. «Каждый камень». Легенда сборной Германии – о назначении Клоппа
Чемпионат мира
06 июля 2026, 17:15 |
1117
0

«Каждый камень». Легенда сборной Германии – о назначении Клоппа

Лотар Маттеус прокомментировал возможное назначение Юргена

06 июля 2026, 17:15 |
1117
0
«Каждый камень». Легенда сборной Германии – о назначении Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный бывший игрок национальной сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал возможное назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера «Бундестима»:

«Нужно перевернуть каждый камень, и каждый в Немецком футбольном союзе должен задуматься. Не только главный тренер, но и все руководители должны взять на себя ответственность за то, что Германия вновь бесславно вылетела с чемпионата мира. Первой большой ошибкой было то, как именно было оформлено продление контракта с Нагельсманном почти год назад.

Если Юрген Клопп станет главным тренером сборной, а мы все исходим из того, что именно так и будет, то это лучшее решение, на которое можно надеяться. В таком случае федерация получит именно того кандидата, который нужен, чтобы вновь добиваться успеха на будущих турнирах».

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Лотар Маттеус сборная Германии по футболу Юрген Клопп назначение тренера Немецкий футбольный союз ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sky Germany
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