«Каждый камень». Легенда сборной Германии – о назначении Клоппа

Легендарный бывший игрок национальной сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал возможное назначение Юргена Клоппа на должность главного тренера «Бундестима»:

«Нужно перевернуть каждый камень, и каждый в Немецком футбольном союзе должен задуматься. Не только главный тренер, но и все руководители должны взять на себя ответственность за то, что Германия вновь бесславно вылетела с чемпионата мира. Первой большой ошибкой было то, как именно было оформлено продление контракта с Нагельсманном почти год назад.

Если Юрген Клопп станет главным тренером сборной, а мы все исходим из того, что именно так и будет, то это лучшее решение, на которое можно надеяться. В таком случае федерация получит именно того кандидата, который нужен, чтобы вновь добиваться успеха на будущих турнирах».