Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф возмущен решением ФИФА о приостановлении одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

Нападающий получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить игру 1/8 с Бельгией.

«ФИФА должна как можно скорее выступить с официальным заявлением относительно сообщений о том, что решению отменить красную карточку, показанную американскому игроку Фоларину Балогуну, предшествовал телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Впечатление, что в спорт имело место активное политическое вмешательство, необходимо быстро и окончательно развеять. На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА», – заявил Нойендорф.

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие во встрече.