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Чемпионат мира
06 июля 2026, 15:08 | Обновлено 06 июля 2026, 15:24
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Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»

Бернд Нойендорф требует объяснений от ФИФА

06 июля 2026, 15:08 | Обновлено 06 июля 2026, 15:24
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Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Нойендорф
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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф возмущен решением ФИФА о приостановлении одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

Нападающий получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить игру 1/8 с Бельгией.

«ФИФА должна как можно скорее выступить с официальным заявлением относительно сообщений о том, что решению отменить красную карточку, показанную американскому игроку Фоларину Балогуну, предшествовал телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Впечатление, что в спорт имело место активное политическое вмешательство, необходимо быстро и окончательно развеять. На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА», – заявил Нойендорф.

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие во встрече.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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Неможливо загнати джина назад у пляшку. ФІФА вже давно заплямувало себе необдуманими рішеннями. НоєнТорф дбає не про дотримування ПРАВИЛ (!) футболу, а про відбілювання репутації двох маразматиків. Інфальтивний може сказати: "Ніякого дзвінка не було", але хто йому повірить, потрібно тоді пояснювати зміну правил для "обраного" гравця, або повертати його в підтрибунне приміщення.  «The show must go on»...
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