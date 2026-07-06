Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»
Бернд Нойендорф требует объяснений от ФИФА
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф возмущен решением ФИФА о приостановлении одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.
Нападающий получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить игру 1/8 с Бельгией.
«ФИФА должна как можно скорее выступить с официальным заявлением относительно сообщений о том, что решению отменить красную карточку, показанную американскому игроку Фоларину Балогуну, предшествовал телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Впечатление, что в спорт имело место активное политическое вмешательство, необходимо быстро и окончательно развеять. На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА», – заявил Нойендорф.
Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие во встрече.
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