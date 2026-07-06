Эрлинг Холанд повторил рекорд Килиана Мбаппе

25-летий форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забив два мяча бразильцам, стал вторым игроком после француза Килиана Мбаппе, сделавшим три дубля на одном чемпионате мира. В групповом раунде он поставил по два автографа в воротах Ирака и Сенегала. Благодаря третьему дублю Холанд довел счет своих голов на ЧМ-2026 до семи и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

К слову, больше мячей на одном мундиале забивали только 8 футболистов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ