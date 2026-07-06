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  4. Эрлинг Холанд повторил рекорд Килиана Мбаппе
Чемпионат мира
06 июля 2026, 14:28 |
1336
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Эрлинг Холанд повторил рекорд Килиана Мбаппе

Норвежский форвард сделал третий дубль на нынешнем чемпионате

06 июля 2026, 14:28 |
1336
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Эрлинг Холанд повторил рекорд Килиана Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
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25-летий форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забив два мяча бразильцам, стал вторым игроком после француза Килиана Мбаппе, сделавшим три дубля на одном чемпионате мира. В групповом раунде он поставил по два автографа в воротах Ирака и Сенегала. Благодаря третьему дублю Холанд довел счет своих голов на ЧМ-2026 до семи и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

К слову, больше мячей на одном мундиале забивали только 8 футболистов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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У Мюллера в 1970-м також було 3 дублі.
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