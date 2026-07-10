«Часть ДНК». В Баварии объяснили трансфер защитника сборной Германии

3 июля 2026 года мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с немецким левым защитником франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэлем Брауном.

Трансфер 23-летнего футболиста прокомментировали представители мюнхенского клуба.

Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор «Баварии»:

«Натаниэль Браун обладает качествами, которые очень востребованы в современном футболе. В последнее время он прекрасно прогрессировал, продемонстрировав скорость и взрывную силу, и мы все убеждены, что он идеально подходит для «Баварии». Мы хотим вместе сделать следующий шаг, и этот трансфер также подчеркивает наше стремление как можно раньше привлекать в «Баварию» лучших молодых немецких игроков. Это всегда было частью нашего ДНК и должно оставаться таким и в дальнейшем».

Макс Эберль, член правления «Баварии» по спортивным вопросам:

«Мы рады, что к «Баварии» присоединился Натаниэль Браун — игрок, который так стремительно развился, но все еще обладает огромным потенциалом и является надеждой на будущее. Он отличился на чемпионате мира и продемонстрировал, почему мы уже давно следили за ним. Он расширит наши возможности как в обороне, так и в полузащите».

Кристоф Фройнд, спортивный директор «Баварии»:

«Натаниэль Браун может играть на разных позициях и обладает исключительной скоростью. В свои 23 года он уже стал игроком высочайшего уровня и будет продолжать совершенствоваться. Мы рады, что Натаниэль и в дальнейшем будет развиваться здесь, в «Баварии»».