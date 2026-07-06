ВИДЕО. Тренер обматерил игрока сборной Англии. Оба посмеялись
Интересный момент между Агирре и Гордоном
Забавный момент случился в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии (2:3).
В одном из моментов наставник мексиканцев Хавьер Агирре подошел к хавбеку соперника Энтони Гордону и сказал ему «Gordon, fuck you».
Интересно, что оба после этого только посмеялись. Возможно, еще до этого между ними были какой-то обмен фразами, что и вызвало такую реакцию.
Агирре после вылета сборной Мексики покинул свою должность.
Javier Aguirre llama a Gordon, le dice "F**k you" a la cara y acto seguido comienzan a reírse los dos— VERSUS (@VERSUSapuestas) July 6, 2026
No era ni el minuto 30 y Aguirre ya estaba de coña. El mejor pic.twitter.com/5TDrNHmUFn
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Javier Aguirre (Mexico manager) during the match vs England:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026
"Gordon! F*ck you!"
Both of them laughed it off 😂 pic.twitter.com/id3TfTLYqH
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