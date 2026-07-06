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Чемпионат мира
06 июля 2026, 15:35 | Обновлено 06 июля 2026, 15:38
240
0

ВИДЕО. Тренер обматерил игрока сборной Англии. Оба посмеялись

Интересный момент между Агирре и Гордоном

06 июля 2026, 15:35 | Обновлено 06 июля 2026, 15:38
240
0
ВИДЕО. Тренер обматерил игрока сборной Англии. Оба посмеялись
Getty Images/Global Images Ukraine
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Забавный момент случился в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии (2:3).

В одном из моментов наставник мексиканцев Хавьер Агирре подошел к хавбеку соперника Энтони Гордону и сказал ему «Gordon, fuck you».

Интересно, что оба после этого только посмеялись. Возможно, еще до этого между ними были какой-то обмен фразами, что и вызвало такую реакцию.

Агирре после вылета сборной Мексики покинул свою должность.

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Хавьер Агирре Энтони Гордон ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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