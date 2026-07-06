Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне
Вспомним тройку игроков с наибольшим количеством забитых мячей за клуб и сборную в одном сезоне
32-летний нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн забил 73-й гол в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная).
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
В истории топ-5 европейских чемпионатов этот результат стал вторым лучшим.
Кейн опередил Герда Мюллера, который в сезоне 1972/73 забил 72 гола.
Впереди остается аргентинец Лионель Месси, отличившийся в сезоне 2011/12 82 забитыми мячами.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах (клуб и сборная)
- 82 – Лионель Месси (2011/12)
- 73 – Гарри Кейн (2025/26)
- 72 – Герд Мюллер (1972/73)
Joueurs ayant inscrit le plus de buts lors d'une saison (clubs + sélection A) :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026
82-🇦🇷 Lionel Messi en 2011/12
73-🏴 HARRY KANE en 2025/26
72- 🇩🇪 Gerd Muller en 1972/73 #MEXANG
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