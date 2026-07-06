Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне

32-летний нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн забил 73-й гол в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная).

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

В истории топ-5 европейских чемпионатов этот результат стал вторым лучшим.

Кейн опередил Герда Мюллера, который в сезоне 1972/73 забил 72 гола.

Впереди остается аргентинец Лионель Месси, отличившийся в сезоне 2011/12 82 забитыми мячами.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах (клуб и сборная)

82 – Лионель Месси (2011/12)

73 – Гарри Кейн (2025/26)

72 – Герд Мюллер (1972/73)