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  4. Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:56 | Обновлено 06 июля 2026, 12:36
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Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне

Вспомним тройку игроков с наибольшим количеством забитых мячей за клуб и сборную в одном сезоне

06 июля 2026, 10:56 | Обновлено 06 июля 2026, 12:36
607
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Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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32-летний нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн забил 73-й гол в сезоне 2025/26 во всех турнирах (клуб и сборная).

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

В истории топ-5 европейских чемпионатов этот результат стал вторым лучшим.

Кейн опередил Герда Мюллера, который в сезоне 1972/73 забил 72 гола.

Впереди остается аргентинец Лионель Месси, отличившийся в сезоне 2011/12 82 забитыми мячами.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 82 – Лионель Месси (2011/12)
  • 73 – Гарри Кейн (2025/26)
  • 72 – Герд Мюллер (1972/73)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Есть одна особенность = количество сыгранных матчей в сезоне. Думаю, у Мюллера их гораздо меньше. 
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