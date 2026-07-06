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  4. Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
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0

Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере

Вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами

06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
99
0
Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (85)

  • 7 – Албания
  • 5 – Сан-Марино
  • 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама.
  • 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
  • 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал, ДР Конго
  • 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия, Мексика
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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