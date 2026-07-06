32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере.

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (85)