Чемпионат мира06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
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Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере
Вспомним все сборные, в матчах против которых англичанин отмечался забитыми мячами
06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
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32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
Мексика стала 37-й сборной, в ворота которой забивал Кейн в своей карьере.
Голы Гарри Кейна за сборную Англии (85)
- 7 – Албания
- 5 – Сан-Марино
- 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама.
- 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
- 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал, ДР Конго
- 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия, Мексика
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