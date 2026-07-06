21-й гол Кейна на ЧМ и ЧЕ. Сколько осталось до повторения рекорда Роналду?
Вспомним лучших европейских бомбардиров главных турниров мира и Европы
32-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой 21-й гол на чемпионатах мира и Европы.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
Среди европейских футболистов англичанин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ и ЧЕ, обойдя Килиана Мбаппе (20).
Больше Кейна на главных турнирах мира и Европы среди европейцев забивал только Криштиану Роналду (25).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 21 – Гарри Кейн (Англия)
- 20 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 19 – Мирослав Клозе (Германия)
- 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (21)
- ЧМ-2026: Мексика
- ЧМ-2026: ДР Конго (дубль)
- ЧМ-2026: Панама
- ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
- ЧЕ-2024: Нидерланды
- ЧЕ-2024: Словакия
- ЧЕ-2024: Дания
- ЧМ-2022: Франция
- ЧМ-2022: Сенегал
- ЧЕ-2020: Дания
- ЧЕ-2020: Украина (дубль)
- ЧЕ-2020: Германия
- ЧМ-2018: Колумбия
- ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
- ЧМ-2018: Тунис (дубль)
Если учитывать только голы на чемпионатах мира, то Кейн с 14 забитыми мячами догнал Герда Мюллера, находящегося на 5 месте в списке лучших бомбардиров мундиалей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
- 20 – Лионель Месси (Аргентина)
- 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 16 – Мирослав Клозе (Германия)
- 15 – Роналдо (Бразилия)
- 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 14 – Гарри Кейн (Англия)
- 13 – Жюст Фонтен (Франция)
- 12 – Пеле (Бразилия)
- 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 11 – Юрген Клинсман (Германия)
- 11 – Криштиану Роналду (Португалия)
Также Кейн догнал Гарри Линекера по количеству забитых мячей в плей-офф чемпионатов мира среди английских футболистов (по 6).
Игроки сборной Англии с самым большим количеством забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира
- 6 – Гарри Линекер
- 6 – Гарри Кейн
Most World Cup knockout round goals for England:— Squawka (@Squawka) July 6, 2026
◎ 6 - Gary Lineker
◉ 6 - Harry Kane
Kane is coming for another Lineker record.👀 pic.twitter.com/yXqMgpHBKW
Joueurs européens ayant inscrit le plus de buts dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026
25 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
21 🏴HARRY KANE
20 🇫🇷 Kylian Mbappé
19 🇩🇪 Miroslav Klose
18 🇩🇪 Gerd Müller #MEXANG
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