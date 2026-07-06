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  4. 21-й гол Кейна на ЧМ и ЧЕ. Сколько осталось до повторения рекорда Роналду?
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:33 |
493
0

21-й гол Кейна на ЧМ и ЧЕ. Сколько осталось до повторения рекорда Роналду?

Вспомним лучших европейских бомбардиров главных турниров мира и Европы

06 июля 2026, 10:33 |
493
0
21-й гол Кейна на ЧМ и ЧЕ. Сколько осталось до повторения рекорда Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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32-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой 21-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Среди европейских футболистов англичанин вышел на второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ и ЧЕ, обойдя Килиана Мбаппе (20).

Больше Кейна на главных турнирах мира и Европы среди европейцев забивал только Криштиану Роналду (25).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 21 – Гарри Кейн (Англия)
  • 20 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 19 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 18 – Герд Мюллер (ФРГ)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (21)

  • ЧМ-2026: Мексика
  • ЧМ-2026: ДР Конго (дубль)
  • ЧМ-2026: Панама
  • ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
  • ЧЕ-2024: Нидерланды
  • ЧЕ-2024: Словакия
  • ЧЕ-2024: Дания
  • ЧМ-2022: Франция
  • ЧМ-2022: Сенегал
  • ЧЕ-2020: Дания
  • ЧЕ-2020: Украина (дубль)
  • ЧЕ-2020: Германия
  • ЧМ-2018: Колумбия
  • ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
  • ЧМ-2018: Тунис (дубль)

Если учитывать только голы на чемпионатах мира, то Кейн с 14 забитыми мячами догнал Герда Мюллера, находящегося на 5 месте в списке лучших бомбардиров мундиалей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

  • 20 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 16 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 15 – Роналдо (Бразилия)
  • 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 14 – Гарри Кейн (Англия)
  • 13 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 12 – Пеле (Бразилия)
  • 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 11 – Юрген Клинсман (Германия)
  • 11 – Криштиану Роналду (Португалия)

Также Кейн догнал Гарри Линекера по количеству забитых мячей в плей-офф чемпионатов мира среди английских футболистов (по 6).

Игроки сборной Англии с самым большим количеством забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира

  • 6 – Гарри Линекер
  • 6 – Гарри Кейн
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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