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Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
184
0

Игрок сборной Мексики повторил национальный рекорд в матче с Англией

Хулиан Киньонес забил четвертый гол на турнире

06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 10:42
184
0
Игрок сборной Мексики повторил национальный рекорд в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 5 на 6 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии.

Победу во встрече со счетом 3:2 одержали англичане. В их составе дубль оформил Беллингем, еще один мяч забил Кейн. За мексиканцев отличились Киньонес и Хименес.

Гол Хулиана на 42-й минуте вошел в историю национальной команды. Благодаря ему Киньонес повторил рекорд по количеству голов, забитых мексиканским футболистом в одном розыгрыше чемпионата мира, сравнявшись с достижением Луиса Эрнандеса, установленным в 1998 году. На счету обоих – по 4 гола на чемпионатах мира.

Установить новый рекорд уже в этом матче Киньонес не сумел, а сборная Мексики вылетела с турнира на стадии 1/8 финала. Англия же сыграет в четвертьфинале с сенсационной сборной Норвегии.

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Иван Чирко Источник: Opta
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