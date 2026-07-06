Игрок сборной Мексики повторил национальный рекорд в матче с Англией

В ночь с 5 на 6 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии.

Победу во встрече со счетом 3:2 одержали англичане. В их составе дубль оформил Беллингем, еще один мяч забил Кейн. За мексиканцев отличились Киньонес и Хименес.

Гол Хулиана на 42-й минуте вошел в историю национальной команды. Благодаря ему Киньонес повторил рекорд по количеству голов, забитых мексиканским футболистом в одном розыгрыше чемпионата мира, сравнявшись с достижением Луиса Эрнандеса, установленным в 1998 году. На счету обоих – по 4 гола на чемпионатах мира.

Установить новый рекорд уже в этом матче Киньонес не сумел, а сборная Мексики вылетела с турнира на стадии 1/8 финала. Англия же сыграет в четвертьфинале с сенсационной сборной Норвегии.