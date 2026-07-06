Игрок сборной Мексики повторил национальный рекорд в матче с Англией
Хулиан Киньонес забил четвертый гол на турнире
В ночь с 5 на 6 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии.
Победу во встрече со счетом 3:2 одержали англичане. В их составе дубль оформил Беллингем, еще один мяч забил Кейн. За мексиканцев отличились Киньонес и Хименес.
Гол Хулиана на 42-й минуте вошел в историю национальной команды. Благодаря ему Киньонес повторил рекорд по количеству голов, забитых мексиканским футболистом в одном розыгрыше чемпионата мира, сравнявшись с достижением Луиса Эрнандеса, установленным в 1998 году. На счету обоих – по 4 гола на чемпионатах мира.
Установить новый рекорд уже в этом матче Киньонес не сумел, а сборная Мексики вылетела с турнира на стадии 1/8 финала. Англия же сыграет в четвертьфинале с сенсационной сборной Норвегии.
Julián Quiñones equals the record number of goals scored by a Mexican player in a single edition of the FIFA World Cup, level with Luis Hernández's tally in 1998 (4). pic.twitter.com/VDuaScoVfd— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 6, 2026
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