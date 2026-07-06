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  4. Неймар сыграл за сборную Бразилии первый и последний матч на одном стадионе
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:11 |
433
0

Неймар сыграл за сборную Бразилии первый и последний матч на одном стадионе

При этом легендарный бразилец забил в обоих этих поединках

06 июля 2026, 10:11 |
433
0
Неймар сыграл за сборную Бразилии первый и последний матч на одном стадионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний легендарный бразильский нападающий Неймар сыграл свой последний матч в составе сборной Бразилии.

Завершающая игра форварда состоялась в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии на «MetLife Stadium», в котором Неймар отличился забитым мячом.

Интересным фактом является то, что дебют Неймара за сборную Бразилии состоялся в 2010 году на «MetLife Stadium». Тогда в поединке против сборной США бразилец также отличился голом.

Всего за этот период Неймар сыграл 130 матчей за сборную Бразилии и забил 80 мячей.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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