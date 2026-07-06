Неймар сыграл за сборную Бразилии первый и последний матч на одном стадионе
При этом легендарный бразилец забил в обоих этих поединках
34-летний легендарный бразильский нападающий Неймар сыграл свой последний матч в составе сборной Бразилии.
Завершающая игра форварда состоялась в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии на «MetLife Stadium», в котором Неймар отличился забитым мячом.
Интересным фактом является то, что дебют Неймара за сборную Бразилии состоялся в 2010 году на «MetLife Stadium». Тогда в поединке против сборной США бразилец также отличился голом.
Всего за этот период Неймар сыграл 130 матчей за сборную Бразилии и забил 80 мячей.
🏟️ Neymar’s Brazil journey began and ended in the exact same stadium.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 6, 2026
🇧🇷 Debut at MetLife in 2010. Scored.
16 years later… final Brazil game at MetLife. Scored again.
💫 Full circle magic. Written in the stars.
🥹 “I tried. I tried. It started here and I finished here. It is… pic.twitter.com/HixdH7obWj
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