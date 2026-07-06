Денис МАРЧЕНКО: «Это мечта каждого футболиста»

Вратарь сборной Украины U-19 Денис Марченко прокомментировал победу над Италией (1:0) в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы.

В этой игре Марченко совершил 8 сейвов – на данный момент это второй лучший результат на Евро-2026. В этом году лишь один вратарь показал лучший результат – датский голкипер Тобиас Бреум Гарильд, который в матче против Испании совершил 9 сейвов. Однако в той игре он пропустил 3 гола, а Денис оформил «сухой» матч.

«Я готов, – сказал Марченко после матча. – Я стою в воротах, это моя работа, поэтому ничего такого особенного. Такой матч был, напряженный. Очень эмоциональный, важный для нас, потому что мы хотели выйти с первого места, хотели выиграть все матчи группы. Слава Богу, получилось».

Матч с Италией стал для Марченко дебютным на уровне Евро U19. В предыдущих встречах на поле выходил Назар Домчак, который является основным голкипером этой команды, однако на третий тур тренерский штаб сборной Украины провел ротацию в составе, поскольку команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

«Честно, эмоции переполняют. Очень рад выйти и помочь команде победить. Для меня лично это был важный матч. Играть на таком уровне, на чемпионате Европы – это мечта каждого футболиста», – поделился эмоциями Денис.

Теперь «сине-желтых» ожидает полуфинал Евро-2026, где соперником юниорской сборной Украины станет Германия, занявшая второе место в своей группе. Игра состоится в среду, 8 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Мы движемся от матча к матчу. У нас сейчас впереди Германия, полуфинал, очень важный матч. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал», – подытожил Марченко.

Помимо выхода в полуфинал, сборная Украины завоевала путевку на чемпионат мира U-20, который в 2027 году состоится в Азербайджане и Узбекистане.