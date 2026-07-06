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  4. Гарри Кейн сорвал голос, когда праздновал победу сборной Англии в матче ЧМ
Чемпионат мира
06 июля 2026, 08:27 |
1051
0

Гарри Кейн сорвал голос, когда праздновал победу сборной Англии в матче ЧМ

Опытный форвард реализовал пенальти и помог своей команде выбить из турнира Мексику

06 июля 2026, 08:27 |
1051
0
Гарри Кейн сорвал голос, когда праздновал победу сборной Англии в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.

Одним из героев этого противостояния стал форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн, который вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и реализовал пенальти.

После финального свистка опытный 32-летний футболист пытался ответить на вопросы журналистов, но сделать это было крайне сложно из-за сорванного голоса.

Кейн вместе с английскими фанатами горланил «Wonderwall» – песню британской рок-группы Oasis, написанную Ноэлем Гэллахером. Несмотря на определенные проблемы, форвард нашел в себе силы ответить на несколько вопросов.

Сборная Англии завоевала путевку в 1/4 финала, выбив из турнира одного из хозяев. В следующем раунде соперниками подопечных Томаса Тухеля станет команда Норвегии.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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