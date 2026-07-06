Гарри Кейн сорвал голос, когда праздновал победу сборной Англии в матче ЧМ

В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.

Одним из героев этого противостояния стал форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн, который вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и реализовал пенальти.

После финального свистка опытный 32-летний футболист пытался ответить на вопросы журналистов, но сделать это было крайне сложно из-за сорванного голоса.

Кейн вместе с английскими фанатами горланил «Wonderwall» – песню британской рок-группы Oasis, написанную Ноэлем Гэллахером. Несмотря на определенные проблемы, форвард нашел в себе силы ответить на несколько вопросов.

Сборная Англии завоевала путевку в 1/4 финала, выбив из турнира одного из хозяев. В следующем раунде соперниками подопечных Томаса Тухеля станет команда Норвегии.