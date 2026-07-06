И забил, и привез. Гарри Кейн за 10 минут стал героем и антигероем матча
Нападающий буквально вляпался в истории ЧМ
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ворвался в историю чемпионатов мира с интересным достижением.
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В матче 1/8 финала против Мексики за 10 минут во втором тайме Кейн умудрился забить пенальти, а затем привезти его в свои ворота.
Кейн стал первым игроком на чемпионатах мира, который за один матч и забил, и заработал пенальти.
По итогам матча сборная Англии вымучила победу над Мексикой (3:2) и пробилась в следующий раунд, где сыграет с Норвегией.
1 - Harry Kane is the first player on record since 1966 to score a penalty and concede a penalty in a FIFA World Cup match.— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026
Mixture. pic.twitter.com/JBmMcsLUTX
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