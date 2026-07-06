И забил, и привез. Гарри Кейн за 10 минут стал героем и антигероем матча

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ворвался в историю чемпионатов мира с интересным достижением.

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В матче 1/8 финала против Мексики за 10 минут во втором тайме Кейн умудрился забить пенальти, а затем привезти его в свои ворота.

Кейн стал первым игроком на чемпионатах мира, который за один матч и забил, и заработал пенальти.

По итогам матча сборная Англии вымучила победу над Мексикой (3:2) и пробилась в следующий раунд, где сыграет с Норвегией.