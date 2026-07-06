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  4. И забил, и привез. Гарри Кейн за 10 минут стал героем и антигероем матча
Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:41 | Обновлено 06 июля 2026, 06:44
1188
4

И забил, и привез. Гарри Кейн за 10 минут стал героем и антигероем матча

Нападающий буквально вляпался в истории ЧМ

06 июля 2026, 06:41 | Обновлено 06 июля 2026, 06:44
1188
4 Comments
И забил, и привез. Гарри Кейн за 10 минут стал героем и антигероем матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ворвался в историю чемпионатов мира с интересным достижением.

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В матче 1/8 финала против Мексики за 10 минут во втором тайме Кейн умудрился забить пенальти, а затем привезти его в свои ворота.

Кейн стал первым игроком на чемпионатах мира, который за один матч и забил, и заработал пенальти.

По итогам матча сборная Англии вымучила победу над Мексикой (3:2) и пробилась в следующий раунд, где сыграет с Норвегией.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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Комментарии 4
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+2
у цьому випадку - переможця не судять!
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Не скажу, що Кейн - МVР матчу, бо вся збірна Англії виклалася на високогір'ї після безсоної ночі; вся Англія МVР. Але Кейн - лідер збірної Англії, і заслужений лідер.
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0
то таке.. он выбивал мяч, а тот подставил ногу.. ножку под удар в штрафнлй сунуть.. такое себе пенальти, за уши
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0
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