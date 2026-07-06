Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала

Сборная Англии квалифицировалась в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 6 июя англичане на легендарном стадионе Ацтека одержали непростую победу со счетом 3:2 над командой Мексики, играя в меньшинстве с 54-й минуты.

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В четвертьфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Норвегии, которая в своем поединке 1/8 финала выбила Бразилию (2:1).

Англия и Норвегия сформировали вторую пару 1/4 финала – днем ранее друг на друга вышли сборные Франции и Марокко.

Групповой этап подопечные Томаса Тухеля завершили на первом месте квартета L благодаря победам над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьи с Ганой (0:0). На старте плей-офф Англия совершила камбек против ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Мексика – Англия – 2:3

Голы: Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)

Удаление: Кванса, 54 (Англия)

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3

– 2:3 06.07. 22:00. Португалия – Испания

07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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