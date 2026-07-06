Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Англичане переиграли Мексику со счетом 3:2 и далее сыграют против команды Норвегии
Сборная Англии квалифицировалась в 1/4 финала чемпионата мира 2026.
В ночь на 6 июя англичане на легендарном стадионе Ацтека одержали непростую победу со счетом 3:2 над командой Мексики, играя в меньшинстве с 54-й минуты.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В четвертьфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Норвегии, которая в своем поединке 1/8 финала выбила Бразилию (2:1).
Англия и Норвегия сформировали вторую пару 1/4 финала – днем ранее друг на друга вышли сборные Франции и Марокко.
Групповой этап подопечные Томаса Тухеля завершили на первом месте квартета L благодаря победам над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьи с Ганой (0:0). На старте плей-офф Англия совершила камбек против ДР Конго (2:1).
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля
Мексика – Англия – 2:3
Голы: Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)
Удаление: Кванса, 54 (Англия)
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей вернулся в «Динамо» с рекордным весом в истории клуба
Гасперини не видит украинца в команде – клуб выбрал стратегию продажи