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Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:15 | Обновлено 06 июля 2026, 06:25
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Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала

Англичане переиграли Мексику со счетом 3:2 и далее сыграют против команды Норвегии

06 июля 2026, 06:15 | Обновлено 06 июля 2026, 06:25
1208
0
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии квалифицировалась в 1/4 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 6 июя англичане на легендарном стадионе Ацтека одержали непростую победу со счетом 3:2 над командой Мексики, играя в меньшинстве с 54-й минуты.

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В четвертьфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Норвегии, которая в своем поединке 1/8 финала выбила Бразилию (2:1).

Англия и Норвегия сформировали вторую пару 1/4 финала – днем ранее друг на друга вышли сборные Франции и Марокко.

Групповой этап подопечные Томаса Тухеля завершили на первом месте квартета L благодаря победам над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьи с Ганой (0:0). На старте плей-офф Англия совершила камбек против ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Мексика – Англия – 2:3

Голы: Киньонес, 42, Рауль Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60 (пен.)

Удаление: Кванса, 54 (Англия)

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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