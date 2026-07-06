Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболисты пишут ей тысячами. Модель Playboy стала звездой ЧМ-2026
Другие новости
06 июля 2026, 04:25 | Обновлено 06 июля 2026, 04:29
356
0

ФОТО. Футболисты пишут ей тысячами. Модель Playboy стала звездой ЧМ-2026

Аполлония Ллевеллин снимает футбольный контент и назвала любимого игрока сборной Англии

06 июля 2026, 04:25 | Обновлено 06 июля 2026, 04:29
356
0
ФОТО. Футболисты пишут ей тысячами. Модель Playboy стала звездой ЧМ-2026
The Sun. Аполлония Ллевеллин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Британская модель Playboy и бывшая Page 3 girl Аполлония Ллевеллин привлекла внимание во время чемпионата мира-2026.

26-летняя модель отправилась в США, чтобы создать футбольный контент и поддержать сборную Англии. Она публикует фото в образах с символикой английской команды, а ее посты быстро набирают популярность в соцсетях.

Аполлония рассказала, что часто получает личные сообщения от знаменитостей и профессиональных футболистов.

«Речь идет о тысячах сообщений в день. Раньше футболисты писали мне постоянно, особенно во время пандемии», – заявила Ллевеллин.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По словам модели, она даже просит маму просматривать сообщения, чтобы не пропустить что-то важное. При этом Аполлония не заинтересована в таких знакомствах, ведь уже четыре года встречается с защитником шотландского клуба «Рейт Роверс» Джеем Роу.

Ллевеллин активно следит за выступлением Англии на ЧМ-2026, а ее любимый игрок сборной – Джуд Беллингем.

Также модель рассказала, что сейчас занимается не только карьерой, но и недвижимостью: она ремонтирует дома, которые планирует сдавать в аренду.

«Последние несколько недель вы бы не поверили, что я модель – я с головы до ног в пыли», – пошутила Ллевеллин.

По теме:
ВИДЕО. Быстрый ответ. Мексика отыграла один мяч против Англии
ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
Мексика – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото девушки чемпионат мира по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Футбол | 05 июля 2026, 23:02 12
Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион
Громкий трансфер Ярмолюка. Егора решил приобрести 26-кратный чемпион

Украинец может перейти в «Галатасарай»

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 18
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05.07.2026, 10:02
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Выбор Агирре и Тухеля. Объявлены стартовые составы на матч Мексика – Англия
Футбол | 06.07.2026, 01:58
Выбор Агирре и Тухеля. Объявлены стартовые составы на матч Мексика – Англия
Выбор Агирре и Тухеля. Объявлены стартовые составы на матч Мексика – Англия
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Бокс | 05.07.2026, 04:28
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 4
Хоккей
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
04.07.2026, 04:31
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем