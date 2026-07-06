ФОТО. Футболисты пишут ей тысячами. Модель Playboy стала звездой ЧМ-2026

Британская модель Playboy и бывшая Page 3 girl Аполлония Ллевеллин привлекла внимание во время чемпионата мира-2026.

26-летняя модель отправилась в США, чтобы создать футбольный контент и поддержать сборную Англии. Она публикует фото в образах с символикой английской команды, а ее посты быстро набирают популярность в соцсетях.

Аполлония рассказала, что часто получает личные сообщения от знаменитостей и профессиональных футболистов.

«Речь идет о тысячах сообщений в день. Раньше футболисты писали мне постоянно, особенно во время пандемии», – заявила Ллевеллин.

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По словам модели, она даже просит маму просматривать сообщения, чтобы не пропустить что-то важное. При этом Аполлония не заинтересована в таких знакомствах, ведь уже четыре года встречается с защитником шотландского клуба «Рейт Роверс» Джеем Роу.

Ллевеллин активно следит за выступлением Англии на ЧМ-2026, а ее любимый игрок сборной – Джуд Беллингем.

Также модель рассказала, что сейчас занимается не только карьерой, но и недвижимостью: она ремонтирует дома, которые планирует сдавать в аренду.

«Последние несколько недель вы бы не поверили, что я модель – я с головы до ног в пыли», – пошутила Ллевеллин.