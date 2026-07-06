Экс-игрок сборной Бразилии обвинил Анчелотти в вылете с ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело нашел виновного в вылете селесао с чемпионата мира 2026.

Фелипе возложил ответственность за поражение от Норвегии в 1/8 финала (1:2) на главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Одной из главных причин критики Мело стал стартовый состав бразильцев, в частности отсутствие Неймара в основе.

«Очень легко возложить вину только на тренера, но тренер действительно виноват. Мы пригласили одного из величайших тренеров в истории, и он является первым виновником, его действительно нужно винить.

Он же главный, верно? Разве не у него есть план? Так что он должен быть виноват вместе со своим тренерским штабом.

Я понимаю, что у тренера есть свои убеждения, но надо же также немного и осознавать ситуацию, понимаете. Я бы выпустил Неймара с первых минут матча. Возможно, если бы он играл в первом тайме, то реализовал бы пенальти, и игра пошла бы по совершенно другому сценарию», – сказал Мело.