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Чемпионат мира
06 июля 2026, 03:23 | Обновлено 06 июля 2026, 03:24
1047
0

Экс-игрок сборной Бразилии обвинил Анчелотти в вылете с ЧМ-2026

Фелипе Мело возложил ответственность за поражение от Норвегии на тренера

06 июля 2026, 03:23 | Обновлено 06 июля 2026, 03:24
1047
0
Экс-игрок сборной Бразилии обвинил Анчелотти в вылете с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело нашел виновного в вылете селесао с чемпионата мира 2026.

Фелипе возложил ответственность за поражение от Норвегии в 1/8 финала (1:2) на главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Одной из главных причин критики Мело стал стартовый состав бразильцев, в частности отсутствие Неймара в основе.

«Очень легко возложить вину только на тренера, но тренер действительно виноват. Мы пригласили одного из величайших тренеров в истории, и он является первым виновником, его действительно нужно винить.

Он же главный, верно? Разве не у него есть план? Так что он должен быть виноват вместе со своим тренерским штабом.

Я понимаю, что у тренера есть свои убеждения, но надо же также немного и осознавать ситуацию, понимаете. Я бы выпустил Неймара с первых минут матча. Возможно, если бы он играл в первом тайме, то реализовал бы пенальти, и игра пошла бы по совершенно другому сценарию», – сказал Мело.

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Фелипе Мело сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Карло Анчелотти
Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
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