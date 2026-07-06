Матч сборных Мексики и Англии отложен: что случилось?
Поединок начнется через час позже – в 04:00 по киевскому времени
Старт поединка между сборными Мексики и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026 отложен из-за погодных условий.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч плей-офф на стадионе «Ацтека» начнется на час позже – в 04:00 по киевскому времени.
Организаторы были вынуждены сдвинуть старт в связи с ливнем и ударами молний в Мехико.
Если погодные условия не улучшатся, а дождь и дальше будет заливать стадион, не исключено, что начало матча перенесут еще раз.
Заявление ФИФА касательно матча:
«Из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико, в частности из-за опасности, вызванной молниями в окрестностях стадиона, начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между Мексикой и Англией отложено до 19:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени).
Безопасность и защита каждого являются главным приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество».
ФОТО. Погодные условия на стадионе «Ацтека»:
FIFA have confirmed that our Round of 16 tie against Mexico has been delayed until 2am (UK) due to adverse weather conditions in Mexico City. pic.twitter.com/YzOLpJZvRG— England (@England) July 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британские медиа представили эффектных WAGs мексиканских футболистов на ЧМ-2026
Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко