Матч сборных Мексики и Англии отложен: что случилось?

Старт поединка между сборными Мексики и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026 отложен из-за погодных условий.

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Матч плей-офф на стадионе «Ацтека» начнется на час позже – в 04:00 по киевскому времени.

Организаторы были вынуждены сдвинуть старт в связи с ливнем и ударами молний в Мехико.

Если погодные условия не улучшатся, а дождь и дальше будет заливать стадион, не исключено, что начало матча перенесут еще раз.

Заявление ФИФА касательно матча:

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико, в частности из-за опасности, вызванной молниями в окрестностях стадиона, начало матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между Мексикой и Англией отложено до 19:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени).

Безопасность и защита каждого являются главным приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество».

ФОТО. Погодные условия на стадионе «Ацтека»:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine