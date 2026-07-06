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Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:12 | Обновлено 06 июля 2026, 02:14
508
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Бесславно скрылся. Анчелотти не пришел на интервью, отправив сына

Карло после поражения исчез из виду

06 июля 2026, 02:12 | Обновлено 06 июля 2026, 02:14
508
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Бесславно скрылся. Анчелотти не пришел на интервью, отправив сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отказался от общения с журналистами после поражения от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Подопечные Анчелотти потерпели неудачу со счетом 1:2 и вылетели из престижного турнира.

После финального свистка Папа Карло незаметно покинул пределы поля стадиона «Мидоулендс-Арена» и не появился во флэш-зоне для послематчевого интервью.

На общение с журналистами легендарный итальянский специалист отправил своего сына Давиде, который работает ассистентом в его штабе.

На вопрос об отсутствии Анчелотти-старшего Давиде ответил коротко, разведя руками.

«Не знаю, думаю, из-за ситуации в игре. Это вопрос не ко мне», – ответил он.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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Дуже не виразна гра збірної Бразилії на цьому ЧС
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