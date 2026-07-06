Бесславно скрылся. Анчелотти не пришел на интервью, отправив сына

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отказался от общения с журналистами после поражения от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Подопечные Анчелотти потерпели неудачу со счетом 1:2 и вылетели из престижного турнира.

После финального свистка Папа Карло незаметно покинул пределы поля стадиона «Мидоулендс-Арена» и не появился во флэш-зоне для послематчевого интервью.

На общение с журналистами легендарный итальянский специалист отправил своего сына Давиде, который работает ассистентом в его штабе.

На вопрос об отсутствии Анчелотти-старшего Давиде ответил коротко, разведя руками.

«Не знаю, думаю, из-за ситуации в игре. Это вопрос не ко мне», – ответил он.