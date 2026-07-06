Красавицы сборной Мексики: кто поддерживает команду перед матчем с Англией

Британское издание The Sun представило подборку самых эффектных жен и девушек футболистов сборной Мексики, которые поддерживают команду на чемпионате мира-2026.

Мексика успешно выступает на турнире и вышла в 1/8 финала, где сыграет против сборной Англии. Однако внимание медиа привлекают не только футболисты, но и их вторые половинки.

Одной из героинь подборки стала Даниэла Бассо – жена форварда Рауля Хименеса. Она является мексиканской актрисой и телеведущей, известной по ролям в популярных сериалах. Вместе с Хименесом они воспитывают двоих детей – дочь Арью и сына Андера.

Также The Sun рассказал о Софии Тоаче – невесте полузащитника Эдсона Альвареса. Пара вместе с 2018 года, а в 2024-м футболист сделал ей предложение во время поездки на Бали. У Софии около 140 тысяч подписчиков в Instagram, она публикует контент о моде, стиле жизни и путешествиях.

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Жена нападающего Сантьяго Хименеса Фернанда Серрано – актриса, телеведущая и модель. Их история знакомства получилась довольно необычной: пара познакомилась во время пандемии благодаря общей любви к игре Call of Duty. Позже Сантьяго и Фернанда поженились на пляжной церемонии в Мексике.

В материале также упоминается Ана Габриэла – жена Хулиана Киньонеса. У нее есть образование в сфере коммуникаций, она увлекается фитнесом и фотографией, а в Instagram за ней следят более 200 тысяч человек. После победы Мексики над Эквадором Ана стала вирусной в соцсетях благодаря эмоциональной поддержке мужа.

Еще одна героиня подборки – Карла Мора, жена легендарного вратаря Гильермо Очоа. Она работает в сфере моды и запустила собственный бренд одежды Better With. Очоа и Мора поженились на Ибице в 2017 году и воспитывают троих детей.

Мексика сыграет против Англии на стадионе «Ацтека» и постарается пробиться в четвертьфинал ЧМ-2026.