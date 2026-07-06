Чемпионат мира06 июля 2026, 01:42 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
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Бразилия проиграла европейским сборным семь матчей плей-офф ЧМ подряд
Вспомним, кому проигрывали бразильцы в плей-офф, начиная с 2006 года
06 июля 2026, 01:42 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
191
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Сборная Бразилии в седьмой раз проиграла европейской сборной в матчах плей-офф мировых первенств, начиная с 2006 года.
В этот раз это произошло в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии (1:2).
Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных, начиная с 2006 года
- 2026: 1/8 финала, Норвегия – 1:2
- 2022: четвертьфинал, Хорватия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
- 2018: четвертьфинал, Бельгия – 1:2
- 2014: матч за 3-е место, Нидерланды – 0:3
- 2014: полуфинал, Германия – 1:7
- 2010: четвертьфинал, Нидерланды – 1:2
- 2006: четвертьфинал, Франция – 0:1
В последний раз бразильцы побеждали европейскую сборную в матчах плей-офф в финале ЧМ-2002 (2:0 против Германии).
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