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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:42 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
191
0

Бразилия проиграла европейским сборным семь матчей плей-офф ЧМ подряд

Вспомним, кому проигрывали бразильцы в плей-офф, начиная с 2006 года

06 июля 2026, 01:42 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
191
0
Бразилия проиграла европейским сборным семь матчей плей-офф ЧМ подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии в седьмой раз проиграла европейской сборной в матчах плей-офф мировых первенств, начиная с 2006 года.

В этот раз это произошло в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии (1:2).

Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных, начиная с 2006 года

  • 2026: 1/8 финала, Норвегия – 1:2
  • 2022: четвертьфинал, Хорватия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
  • 2018: четвертьфинал, Бельгия – 1:2
  • 2014: матч за 3-е место, Нидерланды – 0:3
  • 2014: полуфинал, Германия – 1:7
  • 2010: четвертьфинал, Нидерланды – 1:2
  • 2006: четвертьфинал, Франция – 0:1

В последний раз бразильцы побеждали европейскую сборную в матчах плей-офф в финале ЧМ-2002 (2:0 против Германии).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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