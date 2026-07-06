Выбор Агирре и Тухеля. Объявлены стартовые составы на матч Мексика – Англия
Поединок 1/8 финала состоится 6 июля в 03:00 по киевскому времени
Главные тренеры сборных Мексики и Англии – Хавьер Агирре и Томас Тухель – определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
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Местом проведения матча станет стадион «Ацтека» в городе Мехико. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени, если ливень и молнии не помешают старту.
Капитаном сборной Мексики назначен защитник Сесар Монтес, в то время как Англию с повязкой выведет форвард Гарри Кейн.
Победитель этого матча пробьется в 1/4 финала, где сыграет с Норвегией.
Стартовые составы на матч Мексика – Англия:
Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес
Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон
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