Карлуш Кейруш покинул сборную после вылета с чемпионата мира 2026

Именитый португальский тренер Карлуш Кейруш опубликовал заявление после вылета сборной Ганы с чемпионата мира 2026.

Африканская команда уступила Колумбии в 1/16 финала (0:1), что побудило Кейруша уйти с поста тренера.

Карлуш поблагодарил каждого причастного к сборной Ганы, покинув должность с гордостью за выступление команды на турнире.

«Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: ты либо побеждаешь, либо учишься.

Я завершаю это путешествие с гордостью за то, чего мы достигли, но в то же время и со здоровым неудовлетворением, свойственным тем, кто всегда стремится к большему. Выход на более высокий уровень никогда не должен быть конечной точкой – это должно быть началом еще более масштабных амбиций.

Будущее «Черных звезд» будет строиться не только на поле. Успех «Черных звезд» должен начинаться за пределами поля – через создание лучших условий для подготовки, защиты и развития выдающихся футбольных талантов Ганы.

Моему Президенту и Правлению – искреннее спасибо за возможность служить национальной сборной Ганы по футболу. Для меня было честью и привилегией служить стране и «Черным звездам». Моим игрокам и штабу – моя глубочайшая благодарность за ваше мужество, преданность и непоколебимую верность команде.

Болельщикам: мы не можем говорить о полном спортивном удовлетворении, но можем с гордостью сказать, что достойно представили цвета Ганы и вернули уважение и авторитет «Черным звездам» на величайшей футбольной арене мира.

Спасибо, Гана. Путешествие начинается сейчас. В будущее», – написал Кейруш.

Карлуш был назначен тренером сборной Ганы в апреле 2026 года. Под руководством Кейруша африканцы провели пять матчей: одна победа, две ничьи и два поражения.