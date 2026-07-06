ВИДЕО. Журналистка ESPN рассказала, как разбудили англичан на ЧМ-2026

Журналистка ESPN Лиззи Бечерано рассказала, что мексиканские фанаты разбудили ее ночью у отеля, где остановилась сборная Англии перед матчем плей-офф чемпионата мира-2026.

По ее словам, болельщики хозяев турнира попытались устроить англичанам так называемую «серенаду» – акцию, во время которой фанаты собираются у отеля соперника и создают как можно больше шума.

Бечерано отметила, что сама находилась в соседнем отеле, но барабаны, трубы, сигналы автомобилей и фейерверки все равно ее разбудили. Журналистка предположила, что футболисты сборной Англии также могли слышать этот шум.

Ранее похожая акция прошла у отеля сборной Эквадора перед матчем 1/16 финала. Тогда сотни фанатов Мексики пришли с барабанами, трубами и гудками, а сборная Эквадора позже подала официальную жалобу в ФИФА.

Англия пыталась избежать такого сценария. Команда сменила отель, а ФИФА вместе с местными властями организовала усиленные меры безопасности. У отеля установили 500-метровый периметр, дежурили нацгвардейцы и полиция, а внутри работала охрана на каждом этаже.

Однако полностью остановить фанатов не удалось. Около 00:30 ночи небольшая группа мексиканских болельщиков все же появилась у отеля с барабанами и трубами. Позже часть фанатов запустила фейерверки с моста неподалеку.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее заявлял, что ФИФА взяла ситуацию под контроль и команда рассчитывает на спокойную ночь.

«Домашняя публика – что есть, то есть. Это не в нашу пользу», – сказал Тухель.

Матч Мексика – Англия пройдет на легендарном стадионе «Ацтека», где ожидается более 80 тысяч зрителей.