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Чемпионат мира
05 июля 2026, 23:10 | Обновлено 05 июля 2026, 23:29
1358
0

ФОТО. Норвегия забила Бразилии на 3-й мин, но гол отменили из-за офсайда

Патрик Берг мог вывести норвежцев вперед на старте поединка 1/8 финала ЧМ-2026

05 июля 2026, 23:10 | Обновлено 05 июля 2026, 23:29
1358
0
ФОТО. Норвегия забила Бразилии на 3-й мин, но гол отменили из-за офсайда
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Сборная Норвегии забила в ворота Бразилии на 3-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2026, но гол не был засчитан.

Рефери отменил взятие ворот из-за офсайд. В положение вне игры забрался Александер Серлот, который отдал «ассист» на Патрика Берга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок Бразилия – Норвегия стартовал 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист Рутерфорде.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале ЧМ-2026 поборется либо с Англией, либо с Мексикой.

ФОТО. Норвегия забила Бразилии на 3-й мин, но гол отменили из-за офсайда

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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