Сборная Норвегии забила в ворота Бразилии на 3-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2026, но гол не был засчитан.

Рефери отменил взятие ворот из-за офсайд. В положение вне игры забрался Александер Серлот, который отдал «ассист» на Патрика Берга.

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Поединок Бразилия – Норвегия стартовал 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист Рутерфорде.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале ЧМ-2026 поборется либо с Англией, либо с Мексикой.

ФОТО. Норвегия забила Бразилии на 3-й мин, но гол отменили из-за офсайда