Лидер ЛНЗ практически восстановился после травмы
Геннадий Пасич уже в начале следующей недели будет тренироваться в общей группе
Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из ведущих игроков ЛНЗ Геннадия Пасича, помешавшее ему принять участие в победном спарринге со словенским «Копером», оказалось несерьезным.
По имеющейся информации, уже в начале следующей недели универсал черкасского клуба возобновит тренировочный процесс и успеет набрать боевую спортивную форму к очередному контрольному поединку – с венгерским МТК, который состоится 11 июля.
А вот опорный полузащитник из Нигерии Мустафа Якубу еще на больничном и в июле вряд ли сможет помочь черкасской команде, которую ожидает исторический дебют в Лиге конференций.
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