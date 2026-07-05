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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 22:39 |
105
0

Лидер ЛНЗ практически восстановился после травмы

Геннадий Пасич уже в начале следующей недели будет тренироваться в общей группе

05 июля 2026, 22:39 |
105
0
Лидер ЛНЗ практически восстановился после травмы
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич
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Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из ведущих игроков ЛНЗ Геннадия Пасича, помешавшее ему принять участие в победном спарринге со словенским «Копером», оказалось несерьезным.

По имеющейся информации, уже в начале следующей недели универсал черкасского клуба возобновит тренировочный процесс и успеет набрать боевую спортивную форму к очередному контрольному поединку – с венгерским МТК, который состоится 11 июля.

А вот опорный полузащитник из Нигерии Мустафа Якубу еще на больничном и в июле вряд ли сможет помочь черкасской команде, которую ожидает исторический дебют в Лиге конференций.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы Геннадий Пасич травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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