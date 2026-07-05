Лидер ЛНЗ практически восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, повреждение у одного из ведущих игроков ЛНЗ Геннадия Пасича, помешавшее ему принять участие в победном спарринге со словенским «Копером», оказалось несерьезным.

По имеющейся информации, уже в начале следующей недели универсал черкасского клуба возобновит тренировочный процесс и успеет набрать боевую спортивную форму к очередному контрольному поединку – с венгерским МТК, который состоится 11 июля.

А вот опорный полузащитник из Нигерии Мустафа Якубу еще на больничном и в июле вряд ли сможет помочь черкасской команде, которую ожидает исторический дебют в Лиге конференций.