Португалия – Испания. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Матч сборных Португалии и Испании, безусловно, является главной вывеской на стадии 1/8 финала чемпионата мира-2026. Противостояние двух топовых европейских национальных команд, каждая из которых на портале Transfermarkt оценивается экспертами в более чем 1 миллиард евро, вполне украсило бы и финал турнира, или, по крайней мере, какую-то более позднюю стадию, нежели 1/8 финала. Однако случилось так, как случилось и уже в этом раунде один из топов должен будет сойти с дистанции. Кто же им станет?

Сборная Испании пока проводит практически идеальный чемпионат мира. Почему практически? Все дело в сенсационной стартовой ничьей 0:0 против Кабо-Верде, однако что из себя по-настоящему представляют «синие акулы» имела возможность на собственной шкуре прочувствовать не только «красная фурия», но и совсем недавно сборная Аргентины – действующий чемпион мира – в 1/8 финала, где команде Месси пришлось играть против африканцев дополнительное время.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

После стартовой осечки с кабо-вердианцами Испания больше не позволяла себе оступаться – сплошные победы: 4:0 над Саудовской Аравией, 1:0 над Уругваем и 3:0 над Австрией в 1/16 финала. Что сразу бросается в глаза в этой веренице результатов – на ЧМ-2026 сборная Испании еще ни разу не пропускала в свои ворота! Да и вообще в календарном 2026 году испанцы не потерпели пока ни единого поражения, поэтому Португалии придется несладко.

Что правда, и португальцы в нынешнем году в восьми проведенных матчах не знали горечи поражений! Однако непосредственно на ЧМ-2026 аналитики отмечают, что команда Роберто Мартинеса куда чаще мучается с соперниками, нежели добывает в играх уверенные победы. Стартовали на мундиале португальцы с 1:1 против ДР Конго, далее последовала реабилитация в виде разгрома абсолютного дебютанта мировых первенств Узбекистана (5:0), но затем снова случилась ничья – против Колумбии (0:0). В итоге в плей-офф Криштиану Роналду и компания вышли со второго места в своем квартете, и сразу же нарвались на Хорватию, с которой пришлось отдать немало сил (2:1).

Последний фактор не выглядит плюсом для сборной Португалии, которая на этом чемпионате мира вообще занимает лишь 21-е место по метрике ожидаемых голов (xG). С создаваемой остротой у ворот соперника у «европейских бразильцев» все довольно проблемно, и фактически Португалия на ЧМ-2026 является максимально прагматичной командой, делающей ставку на оборону и проблески индивидуального мастерства в атаке.

Не слишком-то пока помогает Португалии и ее бессменный многолетний лидер Криштиану Роналду. В свой 41 год форвард в матче против Хорватии забил лишь свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира, да и тот – с пенальти. И это при том, что Роналду проводит свой уже шестой розыгрыш чемпионата мира! Более того, в матче против тех же хорватов Роберто Мартинесу пришлось заменить звездного ветерана, что вызвало резонанс в прессе и среди болельщиков, однако к чему-то более негативному, к счастью для португальцев, не привело и, как ожидается, Роналду выйдет в старте в матче на Испанию.

Также проблемой для сборной Португалии может оказаться и трио в центре поля: Витинья – Невеш – Бруну Фернандеш. Под прессингом на ЧМ-2026 эти футболисты часто тушевались и начинали отдавать передачи назад, что приводило к критике в СМИ за излишнюю то ли осторожность, то ли пассивность, то ли безынициативность. Если испанцам удастся задавить эту тройку в центре поля у Португалии, то с креативом у команды Роберто Мартинеса будет совсем плохо, и надеяться ей придется только на монолитность обороны, ничью и 11-метровые.

У Испании команда все-таки смотрится более сбалансированной, не зависящей конкретно от одного игрока, даже от такого как 18-летний гений Ламин Ямаль. Плюс ко всему тренерские скиллы Луиса де ла Фуэнте все-таки выглядят куда более серьезными, нежели у Роберто Мартинеса. И этот фактор также должен сыграть в пользу испанцев.

Как итог – Испания должна проходить дальше. Однако не стоит удивляться, если это будет матч с минимумом забитых мячей и колоссальным напряжением. Возможно, португальцам и вовсе удастся довести дело до серии пенальти. Но в четвертьфинале, если все же давать конкретный прогноз, мы увидим Испанию.