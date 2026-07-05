Богдан ОЛИЧЕНКО: «Решил рискнуть, попробовал – и все удалось»

Автор победного гола сборной Украины в матче группового этапа Евро U19 против Италии Богдан Оличенко дал комментарий после завершения игры (1:0). 19-летний полузащитник, получив мяч на половине поля Италии в окружении нескольких игроков соперника, прорвался к воротам и отправил мяч в сетку.

«Эмоции очень положительные, их трудно передать словами, потому что [одержали] три победы из трех. Мы долго к этому готовились, долго шли и много работали, поэтому я считаю, что эта победа заслуженная».

«Взял мяч, провел вперед. Почему бы не попробовать? Решил рискнуть, попробовал – и все получилось. Слава Богу за это».

«Думаю, в полуфинале будет гораздо труднее, чем на групповой стадии, ведь это последний шаг перед финалом. Поэтому все ребята будут максимально собраны. Немцы будут бороться, как и мы – не собираемся отпускать свой шанс».

Матч 1/2 финала Евро-2026 U19 между сборными Украины и Германии состоится в среду, 8 июля.