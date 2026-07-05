Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан ОЛИЧЕНКО: «Решил рискнуть, попробовал – и все удалось»
Сборная УКРАИНЫ
05 июля 2026, 21:37 | Обновлено 05 июля 2026, 21:38
408
1

Богдан ОЛИЧЕНКО: «Решил рискнуть, попробовал – и все удалось»

Богдан Оличенко вспомнил победный гол итальянцам

05 июля 2026, 21:37 | Обновлено 05 июля 2026, 21:38
408
1 Comments
Богдан ОЛИЧЕНКО: «Решил рискнуть, попробовал – и все удалось»
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Автор победного гола сборной Украины в матче группового этапа Евро U19 против Италии Богдан Оличенко дал комментарий после завершения игры (1:0). 19-летний полузащитник, получив мяч на половине поля Италии в окружении нескольких игроков соперника, прорвался к воротам и отправил мяч в сетку.

«Эмоции очень положительные, их трудно передать словами, потому что [одержали] три победы из трех. Мы долго к этому готовились, долго шли и много работали, поэтому я считаю, что эта победа заслуженная».

«Взял мяч, провел вперед. Почему бы не попробовать? Решил рискнуть, попробовал – и все получилось. Слава Богу за это».

«Думаю, в полуфинале будет гораздо труднее, чем на групповой стадии, ведь это последний шаг перед финалом. Поэтому все ребята будут максимально собраны. Немцы будут бороться, как и мы – не собираемся отпускать свой шанс».

Матч 1/2 финала Евро-2026 U19 между сборными Украины и Германии состоится в среду, 8 июля.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Никого мы не выбирали, просто выходили, играли за страну»
Италия нанесла 31 удар по воротам Украины. Огромное xG – и ничего не забили
Сборная Украины поедет на ЧМ-2027 U-20. Определено уже 6 участников турнира
Богдан Оличенко сборная Украины по футболу U-19
Руслан Полищук Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05 июля 2026, 08:38 13
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо

Матвей не против перехода в «Ливерпуль»

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Футбол | 05 июля 2026, 20:47 0
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05.07.2026, 10:02
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Бокс | 05.07.2026, 04:28
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Футбол | 05.07.2026, 16:50
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
22 года коту под хвост? Что дал украинскому футболу лимит на легионеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Класний гол!
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 44
Футбол
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 16
Хоккей
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем