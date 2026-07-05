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  4. СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»
Уимблдон
05 июля 2026, 21:51 | Обновлено 05 июля 2026, 22:13
1708
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СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»

Так а с теннисом когда заканчивать?

05 июля 2026, 21:51 | Обновлено 05 июля 2026, 22:13
1708
9 Comments
СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко провела пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки в 1/8 финала Уимблдона-2026:

– Арина, это был непростой матч. Как оцените его?

– Очевидно, я недовольна тем, как играла. Наоми переиграла меня силой. С ее стороны это был невероятный уровень. Я старалась изо всех сил, но, к сожалению, в этом году не получилось.

– В этом сезоне вы уже трижды обыгрывали Осаку на разных покрытиях. Сегодня дело было в траве или в ее уровне?

– Думаю, это сочетание. Я не показала свой лучший теннис, а она, наверное, сыграла свой лучший матч. Иногда так бывает: ты выходишь, делаешь все, что можешь, и все равно проигрываешь. Я, конечно, недовольна, но Наоми – молодец. Желаю ей всего лучшего.

– Какие эмоции сейчас, когда турнир для вас завершен?

– Никаких эмоций. Я просто знаю, что теперь умею справляться с собой гораздо лучше, чем в прошлом году. Если вы ждали от меня чего-то веселого, этого не будет. Наверное, ответы будут короткими. В этом году я облажалась. В следующем постараюсь лучше.

– Насколько странно для вас ощущать, что вас переиграли силой?

– Это действительно странно. Но если честно, мой уровень сегодня был очень низким, а она чувствовала себя отлично. С каждым геймом мне становилось хуже, а ей – лучше. Она свободно шла на свои удары, а я – нет. Возможно, в следующий раз нужно что-то изменить в подготовке или по-другому подойти к такому матчу. Но сегодня я сделала все, что могла, с тем, что у меня было. Она выиграла – молодец, еще раз желаю ей удачи.

– Что тяжелее: проиграть матч, который был на вашей ракетке, или такой матч, где вы чувствовали себя беспомощной?

– Не знаю. И то, и другое отвратительно. Я предпочитаю побеждать.

– Сегодня у вас были проблемы с форхендом. Удалось ли вернуть его во втором сете или он так и не пришел?

– Честно говоря, сегодня его просто не было. Я старалась, пыталась адаптироваться, но по какой-то причине у меня вообще не было уровня. Меня переигрывали силой. Пару раз я, возможно, стала слишком эмоциональной, но старалась держать себя под контролем. Иногда бывают такие дни. Нужно поздравить соперницу и уйти.

– Вы чувствуете себя первой ракеткой мира?

– Давайте посмотрим на рейтинг: сейчас я первая ракетка мира. По уровню сегодня я не была первой ракеткой мира. Вчера была. На данный момент я вообще не хочу думать о рейтинге. Я хочу пойти, напиться в стельку, забыть о теннисе и попытаться привести себя в лучшую форму.

– Вы довольны тем, как контролировали эмоции?

– Сегодня я не могу быть довольна ничем. Но были моменты, когда я могла полностью сорваться. Я проявила уважение к траве и к следующим игрокам, которые будут играть на этом корте, поэтому сдержалась хорошо.

– До матча на разминке вы чувствовали, что что-то не так?

– Нет, совсем нет. Уже в первых розыгрышах я начала испытывать трудности. Пыталась сменить ракетку, подстроить замахи. Я попробовала все, что могла. Просто это был совсем не мой день.

– Вы впервые больше чем за шесть лет проиграли матч на турнире Grand Slam в двух сетах.

– Хорошая статистика, да? Все нормально. Я вернусь сильнее. К следующему турниру начнем строить все с нуля.

– Вы сказали, что уважали траву и не били ракеткой о корт. Но после матчбола очень сильно ударили по мячу.

– Да, но, кажется, я выбила его за пределы стадиона.

– Как вы чувствовали себя перед тай-брейком, учитывая вашу сильную статистику на тай-брейках на мейджорах?

– Ну, теперь она уже не такая хорошая. Я не думала о статистике. Старалась концентрироваться на каждом очке. Но что я могла сделать, если соперница подает эйсы, попадает в линии и бьет без страха? Я пыталась найти свой ритм и боролась с собой. Она просто шла за своими ударами. Сегодня не получилось. Надеюсь, получится завтра.

– Есть ли риск, что работа над эмоциональным контролем может притупить теннисные ощущения в важные моменты?

– Нет, я так не думаю.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Наоми Осака

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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''хочу пойти и напиться в стельку'' - вот это по мужски.
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+4
Чоловічі гормони виплескуються назовні.
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+1
Кацап думає тільки про водку 🤮
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+1
тестостерону?))
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+1
Влупити пляшку, а потім сісти не неї і подумати над своєю грою...
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0
Відро водяри мінімум
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0
Бацько Лукаш вже приготував плящину 3л,якщо буде мало,ще збігає
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0
"Я проявила повагу до трави". Тепер "хочу піти і напитися до нестями". 
Орінко, не стримуйсі. Є ще багато різних ништяків, а життя одне )
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0
алкаш
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0
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