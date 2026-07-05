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Чемпионат мира
05 июля 2026, 20:37 |
378
0

Кейн все сделает. Безус дал прогноз на матч ЧМ Мексика – Англия

Наш эксперт считает, что судьбу этого противостояния решит один точный удар

05 июля 2026, 20:37 |
378
0
Кейн все сделает. Безус дал прогноз на матч ЧМ Мексика – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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6 июля, когда в Украине будет три часа ночи, в Мехико начнется матч 1/8 финала чемпионата мира Мексика – Англия. Напомним, что одни из хозяев турнира во всех своих матчах победили, при этом, не пропустив ни одного мяча. В то время, как англичане и теряли очки, и не раз пропускали.

О расстановке сил в этом противостоянии, а также прогнозом на матч с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– На чемпионате мира нас ждет еще один интригующий поединок, – сказал Безус. – И прежде всего, вопрос состоит в том, сможет ли Мексика преодолеть барьер 1/8 финала, который не дается этой сборной с 1986 года. С тех пор, когда они также были хозяевами соревнований.

Что касается непосредственно поединка, то, на мой взгляд, Англия поначалу будет стараться замедлить темп игры, чтобы не тратить лишние силы и взять мяч под свой контроль. В то же время мексиканцы постараются играть интенсивно и постараются измотать соперника, делая акцент на фланговые атаки, в расчете на Хименеса. По-другому они не смогут, так как трибуны будут гнать свою команду вперед.

Мне кажется, в этом плане для англичан очень важными окажутся первые минут 20-25. Смогут ли англичане выдержать темп, предложенный соперником, который находится в очень даже неплохой форме.

Тем не менее, у сборной Англии достаточно исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Прежде всего, я имею ввиду Гарри Кейна, который, по моему мнению, станет автором единственного гола в этой встрече.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу Рауль Хименес Гарри Кейн эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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