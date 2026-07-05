Кейн все сделает. Безус дал прогноз на матч ЧМ Мексика – Англия

6 июля, когда в Украине будет три часа ночи, в Мехико начнется матч 1/8 финала чемпионата мира Мексика – Англия. Напомним, что одни из хозяев турнира во всех своих матчах победили, при этом, не пропустив ни одного мяча. В то время, как англичане и теряли очки, и не раз пропускали.

О расстановке сил в этом противостоянии, а также прогнозом на матч с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– На чемпионате мира нас ждет еще один интригующий поединок, – сказал Безус. – И прежде всего, вопрос состоит в том, сможет ли Мексика преодолеть барьер 1/8 финала, который не дается этой сборной с 1986 года. С тех пор, когда они также были хозяевами соревнований.

Что касается непосредственно поединка, то, на мой взгляд, Англия поначалу будет стараться замедлить темп игры, чтобы не тратить лишние силы и взять мяч под свой контроль. В то же время мексиканцы постараются играть интенсивно и постараются измотать соперника, делая акцент на фланговые атаки, в расчете на Хименеса. По-другому они не смогут, так как трибуны будут гнать свою команду вперед.

Мне кажется, в этом плане для англичан очень важными окажутся первые минут 20-25. Смогут ли англичане выдержать темп, предложенный соперником, который находится в очень даже неплохой форме.

Тем не менее, у сборной Англии достаточно исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Прежде всего, я имею ввиду Гарри Кейна, который, по моему мнению, станет автором единственного гола в этой встрече.