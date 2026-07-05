ПСЖ, МЮ и Ливерпуль ведут переговоры по поводу нападающего Ювентуса

25-летний французский нападающий «Ювентуса» Хефрен Тюрам летом может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, с туринским клубом уже провели переговоры о трансфере футболиста ПСЖ, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Отмечается, что руководство «Ювентуса» хочет получить за Тюрама около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз принял участие в 45 матчах команды, в которых отличился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2029 года.