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Италия
05 июля 2026, 22:21 |
453
0

ПСЖ, МЮ и Ливерпуль ведут переговоры по поводу нападающего Ювентуса

Хефрен Тюрам интересует несколько клубов

05 июля 2026, 22:21 |
453
0
ПСЖ, МЮ и Ливерпуль ведут переговоры по поводу нападающего Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хефрен Тюрам
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25-летний французский нападающий «Ювентуса» Хефрен Тюрам летом может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, с туринским клубом уже провели переговоры о трансфере футболиста ПСЖ, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Отмечается, что руководство «Ювентуса» хочет получить за Тюрама около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз принял участие в 45 матчах команды, в которых отличился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2029 года.

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Хефрен Тюрам Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы ПСЖ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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