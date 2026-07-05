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  4. Звездный вингер Милана согласился на переход в Тоттенхэм
Англия
05 июля 2026, 19:20 |
376
0

Звездный вингер Милана согласился на переход в Тоттенхэм

Рафаэл Леау сменит клуб

05 июля 2026, 19:20 |
376
0
Звездный вингер Милана согласился на переход в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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27-летний вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может летом перейти в английский клуб.

Сообщается, что «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к услугам игрока. В ходе предварительных переговоров с игроком последний дал согласие на переход. Его привлекает перспектива сыграть в АПЛ под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби. Помимо лондонского клуба, вингером интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В прошлом сезоне Леау забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 матче за «Милан». Его контракт действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

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Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки
Рафаэл Леау Тоттенхэм Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: TeamTalk
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