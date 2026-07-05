Звездный вингер Милана согласился на переход в Тоттенхэм

27-летний вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может летом перейти в английский клуб.

Сообщается, что «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к услугам игрока. В ходе предварительных переговоров с игроком последний дал согласие на переход. Его привлекает перспектива сыграть в АПЛ под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби. Помимо лондонского клуба, вингером интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В прошлом сезоне Леау забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 матче за «Милан». Его контракт действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.