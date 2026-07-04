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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я уже давно им восхищаюсь»
Англия
04 июля 2026, 23:27 |
650
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я уже давно им восхищаюсь»

В Тоттенхэме прокомментировали подписание Матеуша Фернандеша

04 июля 2026, 23:27 |
650
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я уже давно им восхищаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с португальским полузащитником лондонского «Вест Хэма» Матеушем Фернандешем.

Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировали представители «шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Я очень рад приветствовать Матеуша в нашем клубе. Он — игрок с выдающимися техническими навыками, интеллектом и зрелостью, и даже в столь юном возрасте он уже доказал, что способен стабильно играть в сложных условиях под большим давлением. Мы убеждены, что это именно то место, где Матеуш сможет сделать следующий шаг в своей карьере, работая с нашим выдающимся тренерским штабом и вместе с амбициозной и талантливой командой игроков. Я уверен, что нашим болельщикам понравится наблюдать за его игрой, ведь у него есть талант, менталитет и трудолюбие, чтобы стать очень важным игроком как для настоящего, так и для будущего «Тоттенхэм Хотспур».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Я уже давно восхищаюсь Матеушем, ведь он сочетает мастерство в владении мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы стремимся демонстрировать. Несмотря на свой возраст, он уже имеет солидный опыт выступлений в Премьер-лиге и продемонстрировал высокое мастерство и стабильность на этом уровне. Матеуш уверенно чувствует себя под давлением, умеет продвигать мяч, много работает на благо команды и обладает смелостью принимать решения в сложных ситуациях. Я считаю, что это идеальная среда для его дальнейшего развития, и с нетерпением жду начала нашего сотрудничества».

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Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Матеуш Фернандеш Роберто Де Дзерби
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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