Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я уже давно им восхищаюсь»

2 июля 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с португальским полузащитником лондонского «Вест Хэма» Матеушем Фернандешем.

Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировали представители «шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Я очень рад приветствовать Матеуша в нашем клубе. Он — игрок с выдающимися техническими навыками, интеллектом и зрелостью, и даже в столь юном возрасте он уже доказал, что способен стабильно играть в сложных условиях под большим давлением. Мы убеждены, что это именно то место, где Матеуш сможет сделать следующий шаг в своей карьере, работая с нашим выдающимся тренерским штабом и вместе с амбициозной и талантливой командой игроков. Я уверен, что нашим болельщикам понравится наблюдать за его игрой, ведь у него есть талант, менталитет и трудолюбие, чтобы стать очень важным игроком как для настоящего, так и для будущего «Тоттенхэм Хотспур».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Я уже давно восхищаюсь Матеушем, ведь он сочетает мастерство в владении мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы стремимся демонстрировать. Несмотря на свой возраст, он уже имеет солидный опыт выступлений в Премьер-лиге и продемонстрировал высокое мастерство и стабильность на этом уровне. Матеуш уверенно чувствует себя под давлением, умеет продвигать мяч, много работает на благо команды и обладает смелостью принимать решения в сложных ситуациях. Я считаю, что это идеальная среда для его дальнейшего развития, и с нетерпением жду начала нашего сотрудничества».