Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление
Чемпионат мира
05 июля 2026, 21:55 |
417
0

«У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление

Ибрагим Хасан считает, что Египет способен обыграть Аргентину

05 июля 2026, 21:55 |
417
0
«У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагим Хасан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Помощник главного тренера сборной Египта Ибрагим Хасан высказался по поводу предстоящего матча в 1/8 финала ЧМ-2026 с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.

«У них есть Месси, но у нас есть Салах, и у нас самих есть 26 Месси. Победа будет за нами, если Аллах позволит», — сказал специалист.

Матч «Аргентина» — «Египет» состоится во вторник, 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

По теме:
Балогунгейт. Бельгийская федерация ткнула носом ФИФА в ее же правила
РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»
Блохин рассказал, что его нервирует на чемпионате мира
сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу Мохамед Салах Лионель Месси
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Бокс | 05 июля 2026, 04:28 0
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса

Известный боксер – о решении супертяжеловеса сдать все титулы

Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Футбол | 05 июля 2026, 20:22 1
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах

Пьера-Габриэля в столичном клубе не будет, отметил Мохник

У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05.07.2026, 08:55
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Футбол | 05.07.2026, 09:33
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Футбол | 05.07.2026, 15:49
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 5
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 14
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем