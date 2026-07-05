«У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление

Помощник главного тренера сборной Египта Ибрагим Хасан высказался по поводу предстоящего матча в 1/8 финала ЧМ-2026 с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.

«У них есть Месси, но у нас есть Салах, и у нас самих есть 26 Месси. Победа будет за нами, если Аллах позволит», — сказал специалист.