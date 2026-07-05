Чемпионат мира05 июля 2026, 21:55 |
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«У нас есть Салах и 26 Месси». В сборной Египта сделали странное заявление
Ибрагим Хасан считает, что Египет способен обыграть Аргентину
05 июля 2026, 21:55 |
417
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Помощник главного тренера сборной Египта Ибрагим Хасан высказался по поводу предстоящего матча в 1/8 финала ЧМ-2026 с действующим чемпионом мира — сборной Аргентины.
«У них есть Месси, но у нас есть Салах, и у нас самих есть 26 Месси. Победа будет за нами, если Аллах позволит», — сказал специалист.
Матч «Аргентина» — «Египет» состоится во вторник, 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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