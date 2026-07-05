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  4. Павел ЛЮСИН: «В Динамо играю в нападении, в сборной просят действовать из г
Сборная УКРАИНЫ
05 июля 2026, 19:25 |
206
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Павел ЛЮСИН: «В Динамо играю в нападении, в сборной просят действовать из г

Павел Люсин назвал разницу в задачах в клубе и сборной

05 июля 2026, 19:25 |
206
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Павел ЛЮСИН: «В Динамо играю в нападении, в сборной просят действовать из г
ФК Динамо Киев. Павел Люсин
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Полузащитник «Динамо» и юношеской сборной Украины Павел Люсин рассказал о своих игровых характеристиках.

– Функции на поле в клубе и сборной сильно разнятся?

– Если в «Динамо» меня используют в нападении, то в сборной просят действовать больше из глубины, доставлять мячи из второй в третью зону.

– В некоторых эпизодах ты не сторонился черновой работы. Как в себе развиваешь эти скиллы?

– Тренеры иногда напоминают мне, чтобы не терял позицию. Благодаря работе с нашим тренерским штабом в сборной удалось немного подтянуть оборонную работу.

– Часто прилетает от тренеров, когда позволяешь себе сыграть нестандартно?

– Бывает, что и достается на орехи. Но если чувствуешь уверенность и игра идет – почему бы не рискнуть? Самое главное здесь – найти правильный баланс и вовремя оценить игровую ситуацию.

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Павел Люсин Динамо Киев сборная Украины по футболу U-19
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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