Павел ЛЮСИН: «В Динамо играю в нападении, в сборной просят действовать из г
Павел Люсин назвал разницу в задачах в клубе и сборной
Полузащитник «Динамо» и юношеской сборной Украины Павел Люсин рассказал о своих игровых характеристиках.
– Функции на поле в клубе и сборной сильно разнятся?
– Если в «Динамо» меня используют в нападении, то в сборной просят действовать больше из глубины, доставлять мячи из второй в третью зону.
– В некоторых эпизодах ты не сторонился черновой работы. Как в себе развиваешь эти скиллы?
– Тренеры иногда напоминают мне, чтобы не терял позицию. Благодаря работе с нашим тренерским штабом в сборной удалось немного подтянуть оборонную работу.
– Часто прилетает от тренеров, когда позволяешь себе сыграть нестандартно?
– Бывает, что и достается на орехи. Но если чувствуешь уверенность и игра идет – почему бы не рискнуть? Самое главное здесь – найти правильный баланс и вовремя оценить игровую ситуацию.
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