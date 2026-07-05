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  4. «Подписал сразу». Попов рассказал о новом контракте с Черноморцем
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 18:41 |
642
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«Подписал сразу». Попов рассказал о новом контракте с Черноморцем

Нападающий прокомментировал продление соглашения с одесским клубом

05 июля 2026, 18:41 |
642
1 Comments
«Подписал сразу». Попов рассказал о новом контракте с Черноморцем
Кирилл Попов
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Украинский нападающий Кирилл Попов прокомментировал решение продлить контракт с одесским «Черноморцем».

– Кирилл, недавно ты подписал контракт с «Черноморцем» на два года. Были ли у тебя сомнения или ты сразу принял предложение одесского клуба остаться?

– На самом деле, я подписал контракт сразу же, как мне предложили. Особо не думал, мы быстро договорились.

– В какой момент прошлого сезона ты понял, что «Черноморец» – это сейчас твоя команда по душе?

– Я почувствовал это ближе к началу чемпионата. Где-то после 1–2 тура, когда я понял, что тренер видит во мне перспективу. Я почувствовал это доверие, оправдал его и показал себя с лучшей стороны.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса продление контракта Украинская Премьер-лига Кирилл Попов
Дмитрий Вус Источник: РБК-Украина
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