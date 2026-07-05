«Подписал сразу». Попов рассказал о новом контракте с Черноморцем

Украинский нападающий Кирилл Попов прокомментировал решение продлить контракт с одесским «Черноморцем».

– Кирилл, недавно ты подписал контракт с «Черноморцем» на два года. Были ли у тебя сомнения или ты сразу принял предложение одесского клуба остаться?

– На самом деле, я подписал контракт сразу же, как мне предложили. Особо не думал, мы быстро договорились.

– В какой момент прошлого сезона ты понял, что «Черноморец» – это сейчас твоя команда по душе?

– Я почувствовал это ближе к началу чемпионата. Где-то после 1–2 тура, когда я понял, что тренер видит во мне перспективу. Я почувствовал это доверие, оправдал его и показал себя с лучшей стороны.