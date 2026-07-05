Пьер МУНГЕНГЕ: «Конечно, о Динамо знают все в футбольном мире»
Пьер Мунгенге поделился впечатлениями о знакомстве с «Динамо»
Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о первых впечатлениях от команды.
– Перед подписанием контракта общался ли ты с кем-то, кто знает украинский футбол или «Динамо»? Какие советы услышал?
– Я немного знал об украинском футболе в целом до этого. Конечно, о «Динамо» знают все в футбольном мире, этот клуб воспитал много классных игроков. Во время моего визита в Киев мы общались об украинском чемпионате и клубе с президентом Игорем Суркисом. Он дал мне несколько советов, как быстрее адаптироваться в коллективе.
– Какими были твои первые впечатления от Киева, клубной базы и знакомства с командой?
– Меня и моих агентов прекрасно встретили в Киеве. Все было организовано с уважением и профессионализмом. Мы побывали в городе, жили несколько дней на базе. Мне все очень понравилось, клуб имеет отличную инфраструктуру для развития. Я недавно присоединился к команде, все меня тепло встретили, и я счастлив быть здесь.
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