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  4. Пьер МУНГЕНГЕ: «Конечно, о Динамо знают все в футбольном мире»
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:08 |
308
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Пьер МУНГЕНГЕ: «Конечно, о Динамо знают все в футбольном мире»

Пьер Мунгенге поделился впечатлениями о знакомстве с «Динамо»

05 июля 2026, 19:08 |
308
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Пьер МУНГЕНГЕ: «Конечно, о Динамо знают все в футбольном мире»
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о первых впечатлениях от команды.

– Перед подписанием контракта общался ли ты с кем-то, кто знает украинский футбол или «Динамо»? Какие советы услышал?

– Я немного знал об украинском футболе в целом до этого. Конечно, о «Динамо» знают все в футбольном мире, этот клуб воспитал много классных игроков. Во время моего визита в Киев мы общались об украинском чемпионате и клубе с президентом Игорем Суркисом. Он дал мне несколько советов, как быстрее адаптироваться в коллективе.

– Какими были твои первые впечатления от Киева, клубной базы и знакомства с командой?

– Меня и моих агентов прекрасно встретили в Киеве. Все было организовано с уважением и профессионализмом. Мы побывали в городе, жили несколько дней на базе. Мне все очень понравилось, клуб имеет отличную инфраструктуру для развития. Я недавно присоединился к команде, все меня тепло встретили, и я счастлив быть здесь.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
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Хьюстон Динамо все знают
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Про Динамо знають усі...
34 місце в ЛЕ. Так це бачили усі))
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