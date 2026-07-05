Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026
Джессика Пегула переиграла Иву Йович в трех сетах и пробилась в 1/4 финала
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона-2026.
В четвертом раунде американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Иву Йович (WTA 16) за 2 часа и 13 минут.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Джессика Пегула (США) [4] – Ива Йович (США) [16] – 4:6, 6:3, 6:1
Это было третье очное противостояние соперниц. Пегула в третий раз одолела Йович.
В четвертьфинале Уимблдона Джессика сыграет либо с Белиндой Бенчич, либо с Коко Гауфф.
Помимо Йович, Пегула на Уимблдоне также прошла Дарью Видманову, Сару Соррибес Тормо и Джессику Бузас Манейро.
Джессика вышла в 10-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй на Уимблдоне.
Видеообзор матча
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