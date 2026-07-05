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Уимблдон
05 июля 2026, 18:05 | Обновлено 05 июля 2026, 18:15
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Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026

Джессика Пегула переиграла Иву Йович в трех сетах и пробилась в 1/4 финала

05 июля 2026, 18:05 | Обновлено 05 июля 2026, 18:15
220
0
Определена первая четвертьфиналистка Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Четвертая ракетка мира Джессика Пегула стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона-2026.

В четвертом раунде американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Иву Йович (WTA 16) за 2 часа и 13 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Ива Йович (США) [16] – 4:6, 6:3, 6:1

Это было третье очное противостояние соперниц. Пегула в третий раз одолела Йович.

В четвертьфинале Уимблдона Джессика сыграет либо с Белиндой Бенчич, либо с Коко Гауфф.

Помимо Йович, Пегула на Уимблдоне также прошла Дарью Видманову, Сару Соррибес Тормо и Джессику Бузас Манейро.

Джессика вышла в 10-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй на Уимблдоне.

Видеообзор матча

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Джессика Пегула Уимблдон-2026 Ива Йович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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