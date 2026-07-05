ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с защитником

Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского защитника Дмитрия Семенова.

Стороны решили не продлевать сотрудничество с 26-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.

Защитник присоединился к «пивоварам» летом 2025 года, быстро влился в коллектив и адаптировался к требованиям тренерского штаба.

За весь период Семенов провел 29 матчей в футболке «Оболони» и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Оболонь» назначила Алексея Городова в тренерский штаб команды.