Украина. Премьер лига05 июля 2026, 18:16 | Обновлено 05 июля 2026, 18:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с защитником
Дмитрий Семенов покинул киевский клуб
05 июля 2026, 18:16 | Обновлено 05 июля 2026, 18:17
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Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского защитника Дмитрия Семенова.
Стороны решили не продлевать сотрудничество с 26-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.
Защитник присоединился к «пивоварам» летом 2025 года, быстро влился в коллектив и адаптировался к требованиям тренерского штаба.
За весь период Семенов провел 29 матчей в футболке «Оболони» и отметился двумя результативными передачами.
Ранее «Оболонь» назначила Алексея Городова в тренерский штаб команды.
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