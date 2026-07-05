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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 18:16 | Обновлено 05 июля 2026, 18:17
243
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с защитником

Дмитрий Семенов покинул киевский клуб

05 июля 2026, 18:16 | Обновлено 05 июля 2026, 18:17
243
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с защитником
ФК Оболонь Киев
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Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского защитника Дмитрия Семенова.

Стороны решили не продлевать сотрудничество с 26-летним футболистом, срок действия контракта которого истек в конце июня 2026 года.

Защитник присоединился к «пивоварам» летом 2025 года, быстро влился в коллектив и адаптировался к требованиям тренерского штаба.

За весь период Семенов провел 29 матчей в футболке «Оболони» и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Оболонь» назначила Алексея Городова в тренерский штаб команды.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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