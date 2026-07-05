ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем с итальянцами
5 июля в 18:00 в Бангоре пройдет матч 3-го тура Евро-2026 U-19
Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем Евро-2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре (Уэльс) сыграют Украина U-19 и Италия U-19.
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В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а во втором туре команда Дмитрия Михайленко взяла верх над Сербией (2:1),
Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).
Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем с итальянцами
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