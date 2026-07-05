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05 июля 2026, 17:23 | Обновлено 05 июля 2026, 17:28
239
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем с итальянцами

5 июля в 18:00 в Бангоре пройдет матч 3-го тура Евро-2026 U-19

05 июля 2026, 17:23 | Обновлено 05 июля 2026, 17:28
239
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем с итальянцами
УАФ
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Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре (Уэльс) сыграют Украина U-19 и Италия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а во втором туре команда Дмитрия Михайленко взяла верх над Сербией (2:1),

Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).

Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на арену перед матчем с итальянцами

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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