Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Встреча состоится 5 июля и начнётся в 18:00
В воскресенье, 5 июля, сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Италии заключительный матч группового этапа юношеского Евро-2026.
В первом туре команда Дмитрия Михайленко уверенно разобралась с Хорватией (3:1), во втором – победила Сербию (2:1). Таким образом, украинцы досрочно обеспечили себе право сыграть в полуфинале турнира. К тому же юношеская сборная Украины квалифицировалась на юношеский чемпионат мира.
«Скуадра» на Евро-2026 дебютировала победой над Сербией (2:0), а во втором матче сыграла вничью с Хорватией (0:0). Итальянцы фактически гарантировали себе участие в плей-офф турнира благодаря преимуществу по дополнительным показателям. Впрочем, команда Альберто Боллини все еще может уступить второе место, поэтому у нее будет более высокая мотивация на победу.
Ожидается интенсивная игра на встречных курсах, которая может завершиться совершенно неожиданным результатом. Начало матча — в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард может продолжить карьеру в Дженоа
Известный боксер – о решении супертяжеловеса сдать все титулы