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05 июля 2026, 16:52 | Обновлено 05 июля 2026, 17:16
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0

Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026

Встреча состоится 5 июля и начнётся в 18:00

05 июля 2026, 16:52 | Обновлено 05 июля 2026, 17:16
152
0
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины U-19
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В воскресенье, 5 июля, сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Италии заключительный матч группового этапа юношеского Евро-2026.

В первом туре команда Дмитрия Михайленко уверенно разобралась с Хорватией (3:1), во втором – победила Сербию (2:1). Таким образом, украинцы досрочно обеспечили себе право сыграть в полуфинале турнира. К тому же юношеская сборная Украины квалифицировалась на юношеский чемпионат мира.

«Скуадра» на Евро-2026 дебютировала победой над Сербией (2:0), а во втором матче сыграла вничью с Хорватией (0:0). Итальянцы фактически гарантировали себе участие в плей-офф турнира благодаря преимуществу по дополнительным показателям. Впрочем, команда Альберто Боллини все еще может уступить второе место, поэтому у нее будет более высокая мотивация на победу.

Ожидается интенсивная игра на встречных курсах, которая может завершиться совершенно неожиданным результатом. Начало матча — в 18:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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