Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026

В воскресенье, 5 июля, сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Италии заключительный матч группового этапа юношеского Евро-2026.

В первом туре команда Дмитрия Михайленко уверенно разобралась с Хорватией (3:1), во втором – победила Сербию (2:1). Таким образом, украинцы досрочно обеспечили себе право сыграть в полуфинале турнира. К тому же юношеская сборная Украины квалифицировалась на юношеский чемпионат мира.

«Скуадра» на Евро-2026 дебютировала победой над Сербией (2:0), а во втором матче сыграла вничью с Хорватией (0:0). Итальянцы фактически гарантировали себе участие в плей-офф турнира благодаря преимуществу по дополнительным показателям. Впрочем, команда Альберто Боллини все еще может уступить второе место, поэтому у нее будет более высокая мотивация на победу.

Ожидается интенсивная игра на встречных курсах, которая может завершиться совершенно неожиданным результатом. Начало матча — в 18:00 по киевскому времени.