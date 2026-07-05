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  4. Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 16:24 |
213
0

Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»

Эксперт не верит, что норвежцы победят бразильцев

05 июля 2026, 16:24 |
213
0
Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»
УАФ. Йожеф Сабо
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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о противостоянии сборных Норвегии и Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Хотя бразильцы не слишком дисциплинированы – мне это совершенно не нравится в их игре, – но именно они должны выйти в 1/4 финала. Один Голанд в одиночку Норвегию дальше не потянет, потому что он форвард, зависимый от партнеров – ему нужны хорошие прострельные передачи и навесы. Сам он погоду не делает», – сказал специалист.

Матч Бразилия – Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля. Начало встречи – в 23:00.

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Йожеф Сабо сборная Норвегии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд
Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
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