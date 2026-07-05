Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о противостоянии сборных Норвегии и Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Хотя бразильцы не слишком дисциплинированы – мне это совершенно не нравится в их игре, – но именно они должны выйти в 1/4 финала. Один Голанд в одиночку Норвегию дальше не потянет, потому что он форвард, зависимый от партнеров – ему нужны хорошие прострельные передачи и навесы. Сам он погоду не делает», – сказал специалист.