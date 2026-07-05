МАРКЕВИЧ: «Эта сборная на ЧМ-2026 какая-то медлительная, играет вальяжно»

Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче 1/8 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Норвегией.

По мнению специалиста, в этом противостоянии значительное преимущество у бразильцев. Норвежцам, как считает Маркевич, не хватает скорости.

«Все-таки отдаю предпочтение Бразилии. Они играют чуть быстрее норвежцев, и именно это может стать решающим фактором. Норвегия – очень неплохая сборная, но они как-то медленно и вальяжно играют. Если прибавят в скорости – у них будут шансы, а если нет – то нет», – сказал он.

Матч Бразилия – Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.