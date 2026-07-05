Бразилия после ЧМ-2002 проиграла все матчи плей-офф европейским сборным
Вспомним, кому проигрывали бразильцы в плей-офф, начиная с 2006 года
Сборная Бразилии после того, как стала чемпионом мира 2002 года, всегда проигрывала европейским сборным в матчах плей-офф мировых первенств, начиная с 2006 года.
Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных, начиная с 2006 года
- 2022: четвертьфинал, Хорватия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
- 2018: четвертьфинал, Бельгия – 1:2
- 2014: матч за 3-е место, Нидерланды – 0:3
- 2014: полуфинал, Германия – 1:7
- 2010: четвертьфинал, Нидерланды – 1:2
- 2006: четвертьфинал, Франция – 0:1
Очередной попыткой бразильцев прервать эту неприятную серию станет матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.
Также стоит отметить, что за выбранный период Бразилия побеждала во всех матчах плей-офф чемпионатов мира против представителей других конфедераций.
Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против неевропейских сборных, начиная с 2006 года
- 2026: 1/16 финала, Япония – 2:1
- 2022: 1/8 финала, Южная Корея – 4:1
- 2018: 1/8 финала, Мексика – 2:0
- 2014: четвертьфинал, Колумбия – 2:1
- 2014: 1/8 финала, Чили – 1:1 (3:2 – по пенальти)
- 2010: 1/8 финала, Чили – 3:0
- 2006: 1/8 финала, Гана – 3:0
🇧🇷 Brazil in WC knockout stages after winning the 2002 FIFA World Cup:— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 5, 2026
▪️ vs non-European teams (7/7 ✅):
✅ 2006 R16 🇬🇭 Ghana
✅ 2010 R16 🇨🇱 Chile
✅ 2014 R16 🇨🇱 Chile
✅ 2014 QF 🇨🇴 Colombia
✅ 2018 R16 🇲🇽 Mexico
✅ 2022 R16 🇰🇷 South Korea
✅ 2026 R32 🇯🇵 Japan
▪️ vs European…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды
Известный боксер – о решении супертяжеловеса сдать все титулы