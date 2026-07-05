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Чемпионат мира
05 июля 2026, 13:36 | Обновлено 05 июля 2026, 13:51
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Бразилия после ЧМ-2002 проиграла все матчи плей-офф европейским сборным

Вспомним, кому проигрывали бразильцы в плей-офф, начиная с 2006 года

05 июля 2026, 13:36 | Обновлено 05 июля 2026, 13:51
422
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Бразилия после ЧМ-2002 проиграла все матчи плей-офф европейским сборным
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии после того, как стала чемпионом мира 2002 года, всегда проигрывала европейским сборным в матчах плей-офф мировых первенств, начиная с 2006 года.

Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных, начиная с 2006 года

  • 2022: четвертьфинал, Хорватия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
  • 2018: четвертьфинал, Бельгия – 1:2
  • 2014: матч за 3-е место, Нидерланды – 0:3
  • 2014: полуфинал, Германия – 1:7
  • 2010: четвертьфинал, Нидерланды – 1:2
  • 2006: четвертьфинал, Франция – 0:1

Очередной попыткой бразильцев прервать эту неприятную серию станет матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Также стоит отметить, что за выбранный период Бразилия побеждала во всех матчах плей-офф чемпионатов мира против представителей других конфедераций.

Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против неевропейских сборных, начиная с 2006 года

  • 2026: 1/16 финала, Япония – 2:1
  • 2022: 1/8 финала, Южная Корея – 4:1
  • 2018: 1/8 финала, Мексика – 2:0
  • 2014: четвертьфинал, Колумбия – 2:1
  • 2014: 1/8 финала, Чили – 1:1 (3:2 – по пенальти)
  • 2010: 1/8 финала, Чили – 3:0
  • 2006: 1/8 финала, Гана – 3:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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