Бразилия после ЧМ-2002 проиграла все матчи плей-офф европейским сборным

Сборная Бразилии после того, как стала чемпионом мира 2002 года, всегда проигрывала европейским сборным в матчах плей-офф мировых первенств, начиная с 2006 года.

Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных, начиная с 2006 года

2022: четвертьфинал, Хорватия – 1:1 (2:4 – по пенальти)

2018: четвертьфинал, Бельгия – 1:2

2014: матч за 3-е место, Нидерланды – 0:3

2014: полуфинал, Германия – 1:7

2010: четвертьфинал, Нидерланды – 1:2

2006: четвертьфинал, Франция – 0:1

Очередной попыткой бразильцев прервать эту неприятную серию станет матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Также стоит отметить, что за выбранный период Бразилия побеждала во всех матчах плей-офф чемпионатов мира против представителей других конфедераций.

Матчи сборной Бразилии в плей-офф чемпионатов мира против неевропейских сборных, начиная с 2006 года

2026: 1/16 финала, Япония – 2:1

2022: 1/8 финала, Южная Корея – 4:1

2018: 1/8 финала, Мексика – 2:0

2014: четвертьфинал, Колумбия – 2:1

2014: 1/8 финала, Чили – 1:1 (3:2 – по пенальти)

2010: 1/8 финала, Чили – 3:0

2006: 1/8 финала, Гана – 3:0