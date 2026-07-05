Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки
Украинский форвард может продолжить карьеру в Дженоа
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик близок к переходу в «Дженоа», сообщает Genoa Oggi.
По информации источника, клуб из Генуи всерьез работает над подписанием 29-летнего нападающего. Переговоры о переходе украинского форварда находятся на продвинутой стадии.
Ключевым фактором, ускоряющим завершение сделки, является желание подписать Довбика со стороны главного тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси. Тот настаивает, чтобы у него был игрок, которого он хорошо знает и чьи качества ценит.
Отмечается, что идеальным соглашением для всех сторон является аренда: «Дженоа» получит высококлассного игрока, «Рома» сможет наконец избавиться от своего форварда, на которого не рассчитывает, а сам Артем попытается реанимировать свою карьеру в новой команде.
Ранее известный журналист высказался по поводу ситуации с возможным уходом Довбика из «Ромы».
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