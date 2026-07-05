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Италия
05 июля 2026, 15:18 | Обновлено 05 июля 2026, 15:19
2081
4

Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки

Украинский форвард может продолжить карьеру в Дженоа

05 июля 2026, 15:18 | Обновлено 05 июля 2026, 15:19
2081
4 Comments
Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик близок к переходу в «Дженоа», сообщает Genoa Oggi.

По информации источника, клуб из Генуи всерьез работает над подписанием 29-летнего нападающего. Переговоры о переходе украинского форварда находятся на продвинутой стадии.

Ключевым фактором, ускоряющим завершение сделки, является желание подписать Довбика со стороны главного тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси. Тот настаивает, чтобы у него был игрок, которого он хорошо знает и чьи качества ценит.

Отмечается, что идеальным соглашением для всех сторон является аренда: «Дженоа» получит высококлассного игрока, «Рома» сможет наконец избавиться от своего форварда, на которого не рассчитывает, а сам Артем попытается реанимировать свою карьеру в новой команде.

Ранее известный журналист высказался по поводу ситуации с возможным уходом Довбика из «Ромы».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Дженоа
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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і Гуцуляка туди
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0
Вже одного разу прийшов на запрошення де Россі, саме у Рому.
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0
В команду,  яка не вигравала у 9-ти матчах поспіль на старті  минулого сезону . 
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-1
Перспективний проєкт
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-1
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