Источник: Довбик близок к переходу в новый клуб. Есть первые детали сделки

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик близок к переходу в «Дженоа», сообщает Genoa Oggi.

По информации источника, клуб из Генуи всерьез работает над подписанием 29-летнего нападающего. Переговоры о переходе украинского форварда находятся на продвинутой стадии.

Ключевым фактором, ускоряющим завершение сделки, является желание подписать Довбика со стороны главного тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси. Тот настаивает, чтобы у него был игрок, которого он хорошо знает и чьи качества ценит.

Отмечается, что идеальным соглашением для всех сторон является аренда: «Дженоа» получит высококлассного игрока, «Рома» сможет наконец избавиться от своего форварда, на которого не рассчитывает, а сам Артем попытается реанимировать свою карьеру в новой команде.

Ранее известный журналист высказался по поводу ситуации с возможным уходом Довбика из «Ромы».