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  4. Бавария нацелилась на суперзвезду Челси, которую не смог подписать Реал
Англия
05 июля 2026, 15:03 |
1495
0

Бавария нацелилась на суперзвезду Челси, которую не смог подписать Реал

Энцо Фернандес может перейти в Мюнхен

05 июля 2026, 15:03 |
1495
0
Бавария нацелилась на суперзвезду Челси, которую не смог подписать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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После того как мадридский «Реал» официально отказался от дальнейших попыток подписать полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, в дело вмешалась мюнхенская «Бавария».

Немцы изучают ситуацию и не скрывают заинтересованности в услугах аргентинца, который перешел в лондонский клуб в 2023 году за 121 млн евро. По некоторым данным, руководство «Челси» потребовало от «Реала» 150 млн евро за Фернандеса, после чего переговоры были свернуты.

В прошлом сезоне Энцо забил 13 голов и отдал 6 голевых передач в 50 матчах за «синих». Его контракт с клубом рассчитан до 2032 года.

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Энцо Фернандес Бавария Челси Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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