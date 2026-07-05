Бавария нацелилась на суперзвезду Челси, которую не смог подписать Реал
Энцо Фернандес может перейти в Мюнхен
После того как мадридский «Реал» официально отказался от дальнейших попыток подписать полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, в дело вмешалась мюнхенская «Бавария».
Немцы изучают ситуацию и не скрывают заинтересованности в услугах аргентинца, который перешел в лондонский клуб в 2023 году за 121 млн евро. По некоторым данным, руководство «Челси» потребовало от «Реала» 150 млн евро за Фернандеса, после чего переговоры были свернуты.
В прошлом сезоне Энцо забил 13 голов и отдал 6 голевых передач в 50 матчах за «синих». Его контракт с клубом рассчитан до 2032 года.
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