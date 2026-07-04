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  4. Джака сообщил Алонсо решение о переходе в Челси
Англия
04 июля 2026, 23:13 | Обновлено 04 июля 2026, 23:32
459
0

Джака сообщил Алонсо решение о переходе в Челси

Гранит остается в Сандерленде

04 июля 2026, 23:13 | Обновлено 04 июля 2026, 23:32
459
0
Джака сообщил Алонсо решение о переходе в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лондонский «Челси» интересуется швейцарским полузащитником «Сандерленда» Гранитом Джакой, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако, по информации источника, 33-летний футболист уже сообщил главному тренеру «синих» Хаби Алонсо о своём решении — он остаётся в своём нынешнем клубе. «Чёрные коты» настаивали, чтобы игрок остался, и он согласился.

В сезоне 2025/26 Гранит Джака провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Гранит Джака публично отреагировал на слухи о переходе в «Челси».

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Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
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