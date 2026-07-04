Джака сообщил Алонсо решение о переходе в Челси

Лондонский «Челси» интересуется швейцарским полузащитником «Сандерленда» Гранитом Джакой, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако, по информации источника, 33-летний футболист уже сообщил главному тренеру «синих» Хаби Алонсо о своём решении — он остаётся в своём нынешнем клубе. «Чёрные коты» настаивали, чтобы игрок остался, и он согласился.

В сезоне 2025/26 Гранит Джака провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Гранит Джака публично отреагировал на слухи о переходе в «Челси».